Amazon stoppt Feldversuche seines Lieferroboters Scout

„Während unseres eingeschränkten Scout-Feldtests arbeiteten wir daran, ein einzigartiges Liefererlebnis zu schaffen, erfuhren jedoch durch Feedback, dass es Aspekte des Programms gab, die die Kundenanforderungen nicht erfüllten“, sagte Carroll Der Rand. „Daher beenden wir unsere Feldversuche und richten das Programm neu aus. Wir arbeiten während dieses Übergangs mit den Mitarbeitern zusammen und passen sie an offene Stellen an, die am besten zu ihren Erfahrungen und Fähigkeiten passen.“

In den meisten Fällen sollen die Roboter Lieferungen auf der „letzten Meile“ erledigen – also Pakete von lokalen Verteilzentren zu den Haustüren der Kunden bringen. Wie jedoch das Scheitern von Amazon mit Scout nahelegt, ist es nicht sicher, ob die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie sinnvoll ist. Obwohl die Roboter nominell autonom sind, müssen sie oft aus der Ferne überwacht werden, insbesondere wenn sie in unerwartete Situationen geraten. Sie sind auch langsam und bewegen sich nicht schneller als im Schritttempo, was ihnen gegenüber herkömmlichen Kurieren kaum einen Vorteil verschafft.