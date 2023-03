Amazon sluit definitief acht van zijn Amazon gaan supermarkt.

De kassaloze winkels bevinden zich in New York City, Seattle en San Francisco. Twee winkels in Seattle zijn al een tijdje gesloten, zegt Amazon, maar zes winkels die nog actief zijn – twee in New York City en vier in San Francisco – zullen op 1 april sluiten.

“Zoals elke fysieke retailer beoordelen we periodiek ons ​​winkelportfolio en nemen we onderweg optimalisatiebeslissingen”, zei Amazon in een verklaring. “We blijven ons inzetten voor het Amazon Go-formaat, exploiteren meer dan 20 Amazon Go-winkels in de VS en zullen blijven leren welke locaties en functies het meest aanslaan bij klanten terwijl we onze Amazon Go-winkels blijven ontwikkelen.”

Met Amazon Go-winkels kunnen mensen winkelen zonder in de rij te hoeven staan ​​- klanten komen de winkel binnen met de Amazon-app, pakken wat ze willen en verlaten de winkel, en de rekening wordt betaald via een creditcard in de app.

Vorige maand zei Andy Jassy, ​​CEO van Amazon, dat het bedrijf “groots wil worden” met een ander soort fysieke winkel, namelijk supermarkten. Vorig jaar kondigde Amazon aan al zijn fysieke winkels te sluiten boekwinkels, evenals de pop-up- en 4-sterrenwinkels.

Het bedrijf zegt dat het nieuwe Amazon Go-winkels zal blijven openen, zoals een onlangs geopende winkel in Puyallup, Washington.