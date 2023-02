Amazon zei woensdag dat het de overname van zorgaanbieder One Medical voor $ 3,9 miljard had afgerond nadat de Amerikaanse Federal Trade Commission had aangegeven de fusie niet aan te vechten.

Amazon zei de overname, die was aangekondigd in julizal een boost geven aan de uitbreiding van de eerstelijnszorgdiensten die Amazon al aanbiedt via zijn Amazon Care-merk, waaronder de bezorgservice voor recepten Amazon Pharmacy en op berichten gebaseerde telegezondheidsservice Amazon Clinic.

One Medical beheert een keten van meer dan 150 eerstelijnsklinieken in meer dan een dozijn Amerikaanse steden en biedt online en mobiele diensten aan meer dan 800.000 individuele abonnees en werknemers die van werkgevers profiteren.

“Klanten willen en verdienen beter, en dat is waar One Medical al meer dan tien jaar aan werkt en aan innoveert”, zei Andy Jassy, ​​CEO van Amazon, in een verklaring. “Samen geloven we dat we de gezondheidszorg gemakkelijker, sneller, persoonlijker en handiger kunnen maken voor iedereen.”

De sluiting van de deal komt een dag nadat antitrustregulatoren zeiden dat ze geen rechtszaak zouden aanspannen om de overname te blokkeren, maar de overname toch zouden onderzoeken. “De commissie zal blijven kijken naar mogelijke schade aan de concurrentie die door deze fusie is ontstaan, evenals mogelijke schade aan consumenten die kan voortvloeien uit de controle en het gebruik door Amazon van gevoelige informatie over de gezondheid van consumenten in het bezit van One Medical”, zei FTC-woordvoerder Douglas Farrar in een verklaring. aan de media.

Wetgevers en regelgevers hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijke monopoliepositie van Big Tech-bedrijven. De FTC is ook aan het herzien Amazon’s $ 1,7 miljard overname van iRobot.

Na de lancering van Amazon Care in 2019 volgde het bedrijf in 2020 met de lancering van een eigen online apotheek. Amazon Pharmacy vervult recepten voor mensen met of zonder verzekering en bezorgt ze bij klanten thuis. Prime-leden ontvangen speciale besparingen en gratis verzending binnen twee dagen.