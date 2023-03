Amazon zet de bouw van zijn tweede hoofdkantoor in Virginia stop omdat het de kosten in het hele bedrijf wil drukken, volgens rapporten van Bloomberg en CNBC. Hoewel Amazon nog steeds verwacht de eerste fase van zijn hoofdkantoor in juni af te ronden, onderbreekt het bedrijf het werk aan het grootste deel van het project aan de overkant van de straat.

Het hoofdkantoor van het bedrijf in Arlington, Virginia, genaamd HQ2, zou uit twee delen moeten bestaan: Metropolitan Park, een ‘stedelijke campus’ die plaats biedt aan 25.000 werknemers, en PenPlace, een complex met drie gebouwen van 22 verdiepingen en een kurkentrekkervormig gebouw. glazen toren die 350 voet lang is. PenPlace, de tweede fase van het project, is het deel dat door de vertraging wordt getroffen.

John Schoettler, hoofd vastgoed bij Amazon, bevestigde de verhuizing in een verklaring aan Bloomberg en CNBC. “We evalueren altijd ruimteplannen om er zeker van te zijn dat ze passen bij onze zakelijke behoeften en om een ​​geweldige ervaring voor werknemers te creëren”, legt Shoettler uit. “En aangezien Met(tropolitan) Park ruimte zal hebben voor meer dan 14.000 werknemers, hebben we besloten om de baanbrekende PenPlace een beetje te verschuiven.” Het is nog steeds niet duidelijk hoe lang Amazon de bouw zal onderbreken, en het bedrijf heeft niet onmiddellijk gereageerd De randverzoek om commentaar.

Amazon had net een van de minst winstgevende kwartalen in jaren

De opening van de eerste fase in juni valt samen met de plannen van het bedrijf om werknemers in mei drie dagen per week terug naar kantoor te halen. Volgens Bloombergvertelde Amazon aan Arlington County Board Chair Christian Dorsey dat het “dit jaar door zou gaan met het verlenen van vergunningen voor de tweede fase van HQ2”, wat aangeeft dat het volgend jaar zou kunnen beginnen met de bouw van de tweede fase.

“Ons tweede hoofdkantoor is altijd een meerjarig project geweest en we blijven ons inzetten voor Arlington, Virginia en het grotere Hoofdstedelijk Gewest”, vertelt Schoettler. Bloomberg.

Amazon besloot in 2019 zijn uitgestrekte hoofdkantoor in Noord-Virginia te vestigen nadat het te maken kreeg met massale tegenstand van inwoners van New York en lokale wetgevers over de voorgestelde HQ2-plannen in Long Island City, Queens. Virginia bood Amazon tot $ 750 miljoen aan stimulansen om zijn hoofdkantoor in de staat te bouwen, terwijl Amazon destijds zei dat het meer dan $ 2,5 miljard zou investeren om zijn campus te bouwen, “wat leidde tot het creëren van duizenden indirecte banen in de bouw, bouwdiensten, horeca en andere dienstensectoren in de regio.”

De stopzetting van de bouw is een zoveelste kostenbesparende maatregel voor Amazon, dat afgelopen november zijn hardware- en serviceteams consolideerde en in januari meer dan 18.000 werknemers ontsloeg. Het afgelopen kwartaal rapporteerde Amazon een betere netto-omzet tijdens de feestdagen, maar had nog steeds een van de minst winstgevende kwartalen in jaren. Het verdiende $ 0,3 miljard voor het kwartaal, tegen $ 14,3 miljard op hetzelfde moment in 2021, en boekte zijn eerste nettoverlies sinds 2014 op $ 2,7 miljard.

Maar het pauzeren van het HQ2-project is niet het enige wat het bedrijf doet om de kosten te drukken.

CNBC meldt dat Amazon ook acht van zijn fysieke Go-gemakswinkels sluit in Seattle, New York City en San Francisco. Amazon kondigde voor het eerst aan dat het enkele van zijn fysieke winkels zou sluiten tijdens zijn winstoproep in februari, terwijl CEO Andy Jassy aangaf dat Amazon ook de uitbreiding van zijn Fresh-supermarkten zal vertragen totdat het een formaat vindt dat “resoneert met klanten”.