Letztes Jahr kündigte Amazon den größten Unternehmensraketendeal in der Geschichte der Branche zum Start seiner Satelliten an. Das Unternehmen hat 77 Starts – Verträge, die bei Bedarf Optionen für weitere Starts beinhalteten – von verschiedenen Unternehmen gebucht, um die Satelliten schnell genug einzusetzen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Melden Sie sich hier an, um wöchentliche Ausgaben des CNBC-Newsletters „Investing in Space“ zu erhalten.

Die Anlage wird in der Start- und Landeanlage errichtet, in der einst die NASA Space-Shuttle-Missionen landete. Das LLF wird jetzt von Space Florida gepachtet und betrieben, das als Entwicklungszweig der Raumfahrtwirtschaft des Staates fungiert.

Amazonas wird 120 Millionen US-Dollar in den Bau einer Satellitenverarbeitungsanlage im Kennedy Space Center der NASA in Florida investieren, während sich das Unternehmen auf den Start der ersten Satelliten für sein Internetnetzwerk Project Kuiper vorbereitet, gab der Technologieriese am Freitag bekannt.

Amazon hofft, seine ersten beiden Kuiper-Prototypensatelliten „in den kommenden Monaten“ starten zu können, sagte das Unternehmen – aber das hängt davon ab, wann die Rakete, auf der das Raumschiff fahren würde, fertig ist.

Laut Metayer plant Amazon weiterhin, die Prototypen beim Erststart der Vulcan-Rakete der ULA zu fliegen, der kürzlich auf das vierte Quartal verschoben wurde. Obwohl Amazon mit dem neuen Vulcan-Zeitplan „arbeiten kann“, sagte Metayer, dass das Unternehmen „alle uns zur Verfügung stehenden Optionen prüft, um die Prototypen zeitnah auf den Markt zu bringen“.

Die Kuiper-Prototypen haben bereits einmal Fahrten durchgeführt und sind von ABLs RS1-Rakete auf Vulcan umgestiegen.

Laut Amazon beschäftigt Project Kuiper derzeit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Die wichtigsten Kuiper-Standorte des Unternehmens liegen in der Nähe von Seattle – in den Städten Redmond und Kirkland. Amazon hat weitere Standorte in San Diego, Austin, Texas, New York City und Washington, D.C

„Wir gehen dorthin, wo das Talent ist“, sagte Metayer.