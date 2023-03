Amazon is van plan om de komende weken nog eens 9.000 banen te schrappen, zei CEO Andy Jassy maandag in een memo aan het personeel.

Het schrappen van banen zou de op een na grootste ontslagronde in de geschiedenis van het bedrijf betekenen, bovenop de 18.000 werknemers die de technologiegigant zei in januari te zullen ontslaan. Het personeelsbestand van het bedrijf verdubbelde echter tijdens de pandemie, terwijl het personeelsbestand in bijna de hele technische sector toenam.

Techbedrijven hebben dit jaar tienduizenden banen geschrapt.

In de memo zei Jassy dat de tweede fase van het jaarlijkse planningsproces van het bedrijf die deze maand is voltooid, heeft geleid tot het schrappen van extra banen. Hij zei dat Amazon nog steeds op een aantal strategische gebieden mensen zal aannemen.

“Sommigen vragen zich misschien af ​​waarom we deze rolreducties niet hebben aangekondigd met degene die we een paar maanden geleden hebben aangekondigd. Het korte antwoord is dat niet alle teams klaar waren met hun analyses in de late herfst; en in plaats van deze beoordelingen te haasten zonder de nodige zorgvuldigheid hebben we ervoor gekozen om deze beslissingen te delen zoals we ze hebben genomen, zodat mensen zo snel mogelijk over de informatie beschikten’, zei Jassy.

Het banenverlies dat maandag is aangekondigd, zal winstgevende gebieden raken voor het bedrijf, waaronder de zeer winstgevende cloud computing-eenheid Amazon Web Services (AWS) en de snelgroeiende advertentieactiviteiten. Twitch, het spelplatform dat Amazon bezit, zal ook enkele ontslagen zien, evenals de PXT-organisaties van Amazon, die human resources en andere functies afhandelen.

Eerdere ontslagen hadden ook gevolgen gehad voor PXT, de winkeldivisie van het bedrijf, die zowel de e-commerceactiviteiten van het bedrijf omvat als de fysieke winkels van het bedrijf, zoals Amazon Fresh en Amazon Go, en andere afdelingen, zoals degene die de virtuele assistent runt. Alexa.

Blitz voor het inhuren van magazijnen vroeg in de pandemie

Eerder deze maand zei het bedrijf dat het de bouw van het hoofdkantoor in Noord-Virginia zou onderbreken, hoewel de eerste fase van dat project in juni van start gaat met 8.000 werknemers.

De aankondiging van een nieuw hoofdkantoor veroorzaakte een razernij, waarbij steden in heel Noord-Amerika belangstelling toonden, waaronder Toronto. Dubbele locaties in Virginia en New York City werden uiteindelijk aangekondigd, totdat verzet tegen de laatste locatie die plannen annuleerde.

Net als andere technologiebedrijven, waaronder Facebook-moederbedrijf Meta en Google-moederbedrijf Alphabet, verhoogde Amazon tijdens de pandemie het aantal aanwervingen om te voldoen aan de vraag van aan huis gebonden Amerikanen die steeds vaker dingen online kochten om zichzelf te beschermen tegen het virus.

Het personeelsbestand van Amazon, in magazijnen en kantoren, verdubbelde in ongeveer twee jaar tijd tot meer dan 1,6 miljoen mensen. Maar de vraag vertraagde toen het ergste van de pandemie afnam. Het bedrijf begon vorig jaar met het pauzeren of annuleren van zijn plannen voor magazijnuitbreiding.

Temidden van groeiende bezorgdheid over het potentieel voor een recessie, sloot Amazon de afgelopen maanden een dochteronderneming die al bijna 30 jaar stoffen verkoopt en sloot het zijn hybride virtuele thuiszorgdienst Amazon Care af, naast andere kostenbesparende maatregelen.

Jassy zei maandag dat gezien de onzekere economie en de “onzekerheid die in de nabije toekomst bestaat”, het bedrijf ervoor heeft gekozen om meer gestroomlijnd te zijn.

Hij zei dat de teams die getroffen zullen worden door de laatste ontslagronde nog niet klaar zijn met het nemen van definitieve beslissingen over welke rollen zullen worden geëlimineerd. Het bedrijf is van plan om die beslissingen midden tot eind april af te ronden en degenen die zullen worden ontslagen op de hoogte te stellen.