Jeff Bezos, der Amazon 1994 in seiner Garage in Seattle gründete und Milliarden von Dollar investierte, um die Stadt in eine Tech-Boomtown zu verwandeln, sagte am Donnerstag, dass er seine drei Jahrzehnte alte Heimat verlassen und nach Miami ziehen werde.

Herr Bezos, 59, kündigte seinen Wechsel am Donnerstagabend in einem Instagram-Post an. Er sagte, seine Eltern seien kürzlich nach Miami zurückgekehrt, wo er die High School besuchte, und er wolle näher bei ihnen sein ihnen und seiner Partnerin Lauren Sanchez.

Ein weiterer Faktor, sagte er, sei, dass sich die Aktivitäten seines Raketenunternehmens Blue Origin zunehmend nach Cape Canaveral, Florida, verlagern, etwas mehr als 200 Straßenmeilen nördlich von Miami entlang der Atlantikküste des Staates.

Bloomberg News berichtete letzten Monat, dass Herr Bezos eine Villa in Südflorida für 79 Millionen US-Dollar gekauft hatte, nur wenige Monate nachdem er eine benachbarte Villa für 68 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Laut Bloomberg ist Herr Bezos 161 Milliarden US-Dollar wert und damit der drittreichste Mensch der Welt.