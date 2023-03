Michael B. Jordan sprak misschien enigszins poëtisch tijdens Geloofsbelijdenis III’s schieten toen hij Jonathan Majors liet zitten om uit te leggen hoe hun live-action boksfilm veel weg had van een shonen-anime. Maar MGM-moederbedrijf Amazon is misschien heel serieus over het willen opvolgen Geloofsbelijdenis III’s succes met een heel filmisch universum dat onder andere een Geloofsovertuiging geanimeerde serie.

Deadline meldt dat naar aanleiding van Geloofsbelijdenis III’s monumentale binnenlandse debuut van $ 58 miljoen, is Amazon nu in zeer vroege gesprekken met regisseur / ster Michael B. Jordan over een aantal mogelijke vervolgprojecten die zich afspelen in hetzelfde universum als de films die het verhaal van Adonis Creed en zijn familie zouden voortzetten .

Terwijl de studio nog moet ingaan op specifieke vervolgacties, afgezien van een eerder aangekondigde Drago speelfilm gericht op Ivan Drago (Dolph Lundgren) en zijn zoon Viktor (Florian Munteanu). Amazon zou ook een nieuw project overwegen gericht op de jonge dochter van Adonis, Amara (Mila Davis-Kent), die een veel grotere rol op zich nam in Geloofsbelijdenis III als een begenadigd vechter in wording.