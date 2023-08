Sie können jetzt in allen 50 Bundesstaaten einen Video-Arztbesuch in der Amazon Clinic starten, da Amazon seinen virtuellen Pflegedienst erweitert, der es Patienten ermöglicht, mit „mehreren Gruppen von Telemedizinanbietern“ in Kontakt zu treten, die jeweils ihre eigenen Servicetarife festlegen. Das Unternehmen gibt an, dass diese Besuche durchschnittlich 75 US-Dollar kosten werden. Eine Versicherung für die Besuche übernimmt Amazon allerdings nicht.