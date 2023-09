Gerade als Sie dachten, es gäbe keinen Platz für ein weiteres Smart Display in der Produktpalette von Amazon, erscheint der Echo Hub.

Bei seiner großen jährlichen Einführungsveranstaltung stellte Amazon das kompakte Gerät vor, das an die Wand gehängt werden kann und einfachen Zugriff auf Ihre Smart-Home-Geräte bietet.

Moment mal, ist das nicht das, was der Echo Show 15 macht? Ja, aber der Echo Hub ist etwa so groß wie ein Echo Show 8 mit einer dedizierten Smart-Home-Schnittstelle.

Laut Amazon handelt es sich um einen neuen Gerätetyp: Es handelt sich nicht einfach um einen Echo Show 8 ohne die Lautsprecher auf der Rückseite. Und doch lässt sich anhand dessen, was ich gesehen habe, als ich das Gerät ausprobiert habe, leicht behaupten, dass es überhaupt nicht so anders ist.

Der Echo Hub ähnelt einem 8-Zoll-Echo Show 15: Er verfügt über integrierte Mikrofone und Lautsprecher, sodass Sie weiterhin Alexa verwenden können. Der Hauptunterschied liegt in der Software. Die angepasste Benutzeroberfläche rückt Ihre Smart-Home-Geräte in den Mittelpunkt und bietet Ihnen interaktive Widgets, mit denen Sie die Temperatur Ihrer Heizung (oder Kühlung) anpassen sowie Lichter und Steckdosen ein- und ausschalten können, ohne zuerst zur Smart-Home-Steuerung navigieren zu müssen.

Das Gerät wird Anfang 2024 außerdem ein Update erhalten, damit es die Kartenansicht anzeigen kann. Dadurch erhalten Sie einen noch intuitiveren Überblick über Ihre Geräte, da diese an den richtigen Stellen im Grundriss Ihres Hauses erscheinen.

Mit 179,99 $ / 169,99 £ ist der Echo Hub jedoch überraschend teuer. Vor allem, weil es mehr kostet als der neue Echo Show 8, der über die oben genannten größeren Lautsprecher verfügt, die das Hören von Musik und Unterhaltung verbessern.

Amazon stellt den Echo Hub jedoch als Konkurrenten für andere Smart-Home-Controller dar und sagt, er sei viel günstiger als die meisten davon und unterstütze Thread, Matter, Bluetooth und Zigbee. Es wurde entwickelt, um Sicherheitssysteme scharfzuschalten, Überwachungskamera-Feeds anzuzeigen, Jalousien zu steuern und das Licht ein- und auszuschalten.

Wenn Sie eines kaufen und es Ihnen gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie mindestens ein weiteres Gerät wollen, da es weniger bequem ist, einen einzigen Ort im Haus zu haben, um diese Art der Kontrolle zu haben. Dann wird es noch teurer.

Bei der Installation des Echo Hub werden Sie gefragt, in welchem ​​Raum er sich befindet. Anschließend werden die Bedienelemente für die Geräte in diesem Raum hervorgehoben. Wenn Sie über mehrere Echo Hubs verfügen, kann jeder dem Raum zugeordnet werden, in dem er sich befindet.

Beachten Sie außerdem, dass es sich um das erste Echo-Gerät handelt, das über Power over Ethernet mit Strom versorgt werden kann, was praktisch sein könnte, wenn Ihr Zuhause bereits dafür verkabelt ist.

Jim Martin / Gießerei

Sie müssen es nicht an der Wand montieren: Es gibt einen optionalen Ständer, sodass Sie es auf einem Regal, einer Arbeitsplatte oder einem Tisch verwenden können.

Wenn Sie bereits mehrere Echo Show-Geräte besitzen, könnte es etwas enttäuschend sein zu erfahren, dass Amazon nicht plant, die Echo Hub-Schnittstelle auf diesen Geräten verfügbar zu machen.

Wenn nicht, wird der Echo Hub „bald“ zum Verkauf angeboten.