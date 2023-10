Die meisten externen Festplatten sind als eine Form von erweitertem Speicher gedacht und nicht als Gerät, von dem aus Sie Anwendungen ausführen können. Der Grund dafür ist, dass sie im Allgemeinen nicht über die Lese- und Schreibgeschwindigkeit verfügen, mit der Sie Dinge wie Spiele oder Bearbeitungssoftware ausführen können. Es gibt jedoch einige Laufwerke, die diese hohen Geschwindigkeiten erreichen können, wie zum Beispiel die kürzlich veröffentlichte Samsung T9 Portable SSD. Wenn Sie sich eines dieser Solid-State-Laufwerke zulegen möchten, hat Amazon den Preis für das 2-TB-Modell um 40 US-Dollar gesenkt es sind nur 200 $. Und wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, bietet die 4-TB-Version auch eine tolle Lösung 25 % Rabatt, der den Preis auf 300 $ reduziert – eine Ersparnis von 100 $.

Was die Samsung T9 von anderen externen SSDs unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, eine beeindruckende Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 2.000 Megabyte pro Sekunde zu erreichen, was nahe an den 2.600 Mbit/s liegt, die eine interne NVME-SSD bewältigen kann. Das bedeutet, dass Sie eine Leistungsgeschwindigkeit erhalten, die fast mit der eines internen Laufwerks mithalten kann, sodass Sie viel mehr Platz für die Ausführung intensiver Anwendungen wie Spiele oder Bearbeitungssoftware haben. Noch besser ist, dass es diese Geschwindigkeiten eine ganze Weile aufrechterhalten kann, sodass Sie keine Verlangsamungen oder Probleme beim Ausführen von Apps auf dem Samsung T9 erleben.

Längere Lese-/Schreibaktivitäten können dazu führen, dass sich jede externe Festplatte erwärmt, aber die T9 hilft mit ihrer Thermal-Guard-Technologie dabei, dies zu mildern. Es verfügt außerdem über einen Fallschutz aus 9,5 Fuß Höhe, was großartig ist, wenn Sie ein tragbares Laufwerk benötigen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie vorsichtig es behandelt werden muss. Wenn Sie dazu noch die beschränkte Fünf-Jahres-Garantie hinzufügen, erhalten Sie ein insgesamt hervorragendes Laufwerk.