Amazon-Beschäftigte in Großbritannien veranstalten „historischen“ Streik — RT Business News

Arbeiter fordern eine Gehaltserhöhung und bessere Bedingungen und sagen: „Roboter werden besser behandelt“

Amazon-Gewerkschafter in Großbritannien streiken zum ersten Mal überhaupt. Sie beschweren sich, dass ihre Löhne unter der Inflationsrate liegen und beschreiben die Arbeitsbedingungen als „schwer.“

Mitglieder der GMB-Gewerkschaft, die im Lager des Einzelhändlers in Coventry arbeiten, stimmten dafür, a abzuhalten „historisch“ Arbeitskampfmaßnahmen, nachdem Amazon im vergangenen Monat eine Gehaltserhöhung von 50 Pence pro Stunde (62 Cent) angeboten hatte. Die Arbeiter haben abgelehnt, was sie a nannten „spöttisch“ Gehaltserhöhung und forderte stattdessen eine Erhöhung auf 15 £ (18,48 $) pro Stunde.

Der 24-stündige Streik begann am Mittwoch nach Mitternacht, wobei GMB sagte, dass es erwartet, dass 300 von insgesamt 1.000 Mitarbeitern im Werk zum Streik erscheinen werden.

„Nachdem GMB sechs Monate lang alle Anfragen ignoriert hat, sich die Anliegen der Arbeitnehmer anzuhören, fordert GMB die Chefs von Amazon UK nachdrücklich auf, das Richtige zu tun und den Arbeitnehmern eine angemessene Gehaltserhöhung zu gewähren.“ GMB-Senior-Organisator Stuart Richards sagte in einer Erklärung.

Im vergangenen August bot Amazon an, die Bezahlung auf 10,50 bis 11,45 £ pro Stunde zu erhöhen, was von der BBC befragte Mitarbeiter als a bezeichneten „im Mund klatschen“ angesichts der Gewinne des Unternehmens und der steigenden Inflation.

„Diese Leute hatten zwei Jahre lang durch die Pandemie gearbeitet, die gesehen hatte, wie die Aktien von Amazon durch die Decke gingen, sie hatten gesehen, wie die Gewinne einfach unvorstellbar geworden waren.“ ein Lagerarbeiter des Unternehmens, Darren Westwood, sagte der Medienstelle.









Die Streikenden fordern auch bessere Arbeitsbedingungen und beklagen sich über lange Arbeitszeiten, häufige Verletzungen und das unerbittliche Arbeitstempo sowie eine aggressive, technisch unterstützte Überwachung der Mitarbeiter.

„Jemand hat neulich gesagt, wir werden wie Roboter behandelt – nein, Roboter werden besser behandelt.“ Westwood sagte CNBC.

Als Antwort sagte Amazon in einer Erklärung, dass die Größe des Streiks sei „nur ein Bruchteil von 1 Prozent unserer britischen Mitarbeiter.“ Die Aktion kommt, als der US-Technologieriese weltweit 18.000 Arbeitnehmer entlässt, um sich an einen dramatischen Rückgang der Online-Verkäufe anzupassen, nachdem die Verbraucher das Offline-Shopping vor der Pandemie wieder aufgenommen hatten.

Das Unternehmen hat die Eröffnung neuer Lager verschoben und die Einstellung in seiner Einzelhandelsgruppe eingestellt. Zuvor hatte Amazon angekündigt, drei seiner Depots in Großbritannien zu schließen, was sich auf etwa 1.200 Mitarbeiter auswirken wird.

