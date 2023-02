Amazon (AMZN) Gewinn Q4 2022

Amazonas am Donnerstag gab eine Prognose für das erste Quartal heraus, die im Lichte von Schätzungen kam und die besser als erwarteten Einnahmen für das vierte Quartal überschattete. Die Aktie rutschte nach Stunden ab und löschte den größten Teil ihrer Rallye vom regulären Handelstag aus. Hier die Schlüsselnummern:

Verdienste: 3 Cent pro Aktie

3 Cent pro Aktie Einnahmen: 149,2 Milliarden US-Dollar vs Nach Schätzungen von Refinitiv werden 145,42 Milliarden US-Dollar erwartet

So haben sich andere wichtige Amazon-Segmente im Quartal entwickelt:

Amazon-Webdienste: 21,4 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 21,87 Milliarden US-Dollar laut StreetAccount

21,4 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 21,87 Milliarden US-Dollar laut StreetAccount Werbung: 11,56 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 11,38 Milliarden US-Dollar laut StreetAccount

Es ist nicht sofort klar, ob die ausgewiesenen Gewinne mit der Analystenschätzung von Refinitiv von 18 Cent pro Aktie vergleichbar sind.

Amazon hat sein langsamstes Wachstumsjahr in seinem Vierteljahrhundert als Aktiengesellschaft abgeschlossen. Die Einnahmen für das Jahr stiegen um 9 %, da Inflationsdruck und steigende Zinsen die Verbraucherausgaben dämpften. Der Aktienkurs verlor 2022 fast die Hälfte seines Wertes.

Der Online-Einzelhändler sagte, er erwarte im ersten Quartal einen Umsatz zwischen 121 und 126 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 4 bis 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten erwarteten laut Refinitiv einen Umsatz von 125,1 Milliarden US-Dollar.

Bericht von Amazon, zusammen mit den Einnahmen aus Apfel und Alphabet schließen eine gemischte Ertragssaison für die Mega-Cap-Technologieunternehmen ab.

Apple meldete am Donnerstag den ersten Umsatzrückgang seit 2016, und Alphabet verpasste Gewinne und Einnahmen. Am Mittwoch übertraf die Facebook-Muttergesellschaft Meta die Schätzungen und gab einen optimistischen Ausblick auf ihre Ausgaben.

Der Umsatz im Online-Shop-Segment von Amazon ging im Jahresvergleich um 2 % zurück. Das Unternehmen hat mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen, da steigende Gas- und Lebensmittelpreise die Verbraucher dazu zwangen, ihre diskretionären Ausgaben einzuschränken. Der durch die Pandemie ausgelöste E-Commerce-Boom ist ebenfalls ins Stocken geraten, da die Verbraucher zunehmend zu physischen Einzelhändlern zurückkehren.

CEO Andy Jassy, ​​der im Juli 2021 die Nachfolge von Gründer Jeff Bezos an der Spitze angetreten hat, hat das vergangene Jahr damit verbracht, die Kosten einzufahren. Im Januar gab Amazon bekannt, dass es 18.000 Stellen in seiner Unternehmensbelegschaft abbaut, nachdem es im November eine Reihe von Mitarbeitern abgebaut hatte. Das Unternehmen hat außerdem einen Einstellungsstopp in seinen Reihen verhängt, einige Projekte gekürzt und die Lagererweiterung angehalten, um die steigenden Kosten zu dämpfen.

Jassy hatte einen überraschenden Auftritt bei der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens und sagte den Analysten, dass er seine Gedanken darlegen wolle, nachdem er sein erstes volles Jahr an der Spitze abgeschlossen habe. Sein Vorgänger Bezos nahm laut The Wall Street Journal 2009 nicht mehr an Gewinngesprächen teil.

„Wir arbeiten wirklich hart daran, unsere Kosten zu optimieren, und versuchen gleichzeitig, die langfristigen strategischen Investitionen nicht aufzugeben, von denen wir glauben, dass sie das allgemeine Kundenerlebnis und Amazon langfristig nachhaltig verändern können “, sagte Jassy bei dem Anruf.

Jassy sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen „durch die anhaltenden Fortschritte ermutigt“ sei, die es bei der Senkung der Einzelhandelskosten mache.

„Kurzfristig sehen wir uns einer unsicheren Wirtschaft gegenüber, aber wir bleiben hinsichtlich der langfristigen Chancen für Amazon ziemlich optimistisch“, sagte Jassy.

Das Cloud-Geschäft von Amazon – Amazon Web Services – verfehlte die Schätzungen für das vierte Quartal, was auf eine Verlangsamung der Geschäftsausgaben zurückzuführen ist. AWS wuchs in diesem Zeitraum nur um 20 %, verglichen mit 27,5 % im dritten Quartal.

Die Werbeeinnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 19 % (23 % ohne Wechselkursänderungen) und übertrafen damit erneut Online-Werbeunternehmen wie Google, Facebook und Snap. Amazon hat sich kürzlich zu einem der führenden Anbieter von digitaler Werbung entwickelt, indem es Marken und Verkäufern mehr Zahlungsmöglichkeiten bietet, um ihre Waren auf der Website, in den Apps und in den Medien des Unternehmens zu bewerben.

Das Betriebsergebnis belief sich im Quartal auf 2,7 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Zahl für das vierte Quartal beinhaltet etwa 2,7 Milliarden US-Dollar an Belastungen, von denen 640 Millionen US-Dollar aus Abfindungskosten im Zusammenhang mit den Entlassungen stammten, sagte das Unternehmen.

Korrektur: Eine frühere Version dieser Geschichte hatte die falsche Zahl für EPS.

