Amazon geeft 15 euro Shopping Guthaben weg. (Quelle: ifeelstock/depositphotos.com)

Zo nu en dan starten we met Amazon Prime Deal Days (8 en 9 oktober). Zum zweiten Mal in diesem Jahr präsentiert der Versandhändler euch 48 Geweldige lange exclusieve aanbiedingen. Verdomme, hier kun je dapper genoeg zijn om jezelf een kleine „Finanzspritze“ te geven in de Amazone-omgeving.

Zo kan ik u helpen met de tevredenheid van uw klant voor een bedrag van 15 euro. Lees de informatie over de Amazon Actions-pagina en upload de afbeeldingen van de Amazon Photos-app naar de Cloud des Händlers. Das Angebot eindigt op 3 oktober 2024 om 23:59 uur.

Het is een kwestie van doen. Ik kan het dus nog steeds gebruiken zonder een voorbeeld van Amazon Prime-applicaties te gebruiken en ook Amazon Photo actief gebruiken. Als je meer wilt weten over de acties en hoe je met de knoppen aan de slag kunt, kun je daar meer over te weten komen.

Bij Jetzt 15 Euro Gutschein sichern *

De actie moet tot 9 oktober worden ondernomen. Andernfalls verällt es. Het Gutschrift wordt na vier dagen per e-mail geredigeerd.

Uiteraard heb je waarschijnlijk geen last van je Amazon-Angebote, jullie kunnen allebei geld besparen. We zullen deze huidige hoogtepunten van de beschikbare technologie blijven volgen.

Als u geïnteresseerd bent in Amazon Prime, ontvangt u gratis verzending als u zich op Amazon Prime wilt abonneren. De premium service biedt gratis diensten en kosten voor een redelijke prijs.

Wilt u meer informatie over de verzendkosten op Amazon, heeft u vragen over de aanschaf of financiële informatie, dan kunt u het gelinkte artikel bekijken.

Aktuelle Deals vind je in de rubriek „Schnäppchen“. Als u een aanbieding wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze Schnäppchen-nieuwsbrief. In deze gevallen worden wij regelmatig voorzien van de beste technische expertise.

