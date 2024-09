Status: 26.09.2024 16:59 uur Drie dagen nadat hij lid werd van de Boxing Country Association in Güstrow (district Rostock) is hij een amateurbokser. De 24 jaar van FSV Bentwisch waren unmittelbar nach Ende des Kampfes collabiert. Het was de eerste van twee Kampf-zegenschepen Karriere.

Ook in de Ring mocht de bokser geen ervaring meer hebben en werd ze opgenomen in de Rostocker University Clinic. Omdat er enkele artistieke aspecten zijn die veranderd kunnen worden. Sein Verein – der FSV Bentwisch – hat nun den Tod des junior Mannes am Dienstag bestätigt en hun Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Man empfinde tiefe Trauer, Schmerz en Unverständnis.

Eerste zweiter Kampf in signaalgever Karriere

In de nasleep van de boksstrijd met de tragische Tod steht is het duidelijk. Het is de bedoeling dat dit de eerste keer is dat de Zweite Kampf-zegener Karriere gewesen wordt. Beobachters kunnen de kampfes am sonnabend aber keine auffällig harten raken Hit registrieren können.

Opmerkingen over de redactie: In een andere versie van het artikel staat de Boxer op de Tage na de Kampf gestorben. We gebruiken de tools om de schuld te corrigeren en te begrijpen.