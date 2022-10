Amaseno, das italienische Dorf mit einem „blutschmelzenden Wunder“

(CNN) — Es gibt grüne, fruchtbare Täler, Verstecke alter Räuber, Kirschplantagen – und ein mysteriöses Fläschchen, das angeblich ein ganz besonderes Blut enthält.

Amaseno, ein kleines Dorf in der Provinz Frosinone zwischen Rom und Neapel, birgt ein mystisches Geheimnis, das, wie die Einheimischen sagen, die Gesetze der Natur in Frage stellt.

Die Dorfbewohner verehren ein Glasfläschchen, das angeblich das Blut eines Heiligen enthält, das regelmäßig an dem beteiligt ist, was sie für ein „Wunder“ halten.

In den letzten vier Jahrhunderten verflüssigte sich jedes Jahr – manchmal sogar mehr als einmal – das, was als Blut und Fleisch des Heiligen Laurentius gilt – und verwandelte sich von einem dichten, dunklen, bräunlichen Klumpen in einen hellen, glänzenden Rubin. rote Flüssigkeit gemischt mit anderen Elementen.

„Während das Blut flüssig wird, sieht man ein weißliches Stück der verbrannten Haut des Heiligen schweben, einige schwarze Holzkohlefragmente am Boden des Fläschchens und gelbliche, fettige Tröpfchen seines Körperfetts, die zu schmelzen beginnen und sich mit dem Blut vermischen“, sagt er der örtliche Devotee Fabio Marzi, ein Feuerwehrmann, der seine Freizeit dem Studium der Geschichte der Reliquie und ihres Phänomens gewidmet hat.

„St. Lawrence ist sehr zuverlässig – jeden Sommer zwischen dem 8. und 10. August findet die Verflüssigung statt, dann beginnt das Blut um den 12. August herum wieder zu erstarren. Es ist Partyzeit für das Dorf – Familien kommen zusammen, beten und feiern mit üppigen Mahlzeiten. „

Die Einheimischen schlemmen Amasenos Premium-Büffelkäse und Fleischdelikatessen, darunter Büffel-Hamburger, die auf einer jährlichen Lebensmittelmesse namens „I love Bufala“ präsentiert werden.

Ein Phänomen, das niemals versagt

Amaseno ist ein malerisches Dorf – mit einer zusätzlichen Attraktion. Gianniblues/Alamy

Menschen aus den umliegenden Dörfern strömen in Scharen, um an den religiösen Paraden teilzunehmen, die sich durch die verwinkelten Gassen von Amaseno schlängeln und die Stufen hinauf und hinunter führen, die Schichten malerischer Steinhäuser verbinden, die mit Efeu und Blumentöpfen bedeckt sind. Die Paraden finden sogar nachts unter einem Schauer von Sternschnuppen statt.

Es herrscht eine spirituelle Atmosphäre, verstärkt durch die Stille und den Frieden der idyllischen Umgebung. Das Dorf ist von Flüssen und felsigen Bergen umgeben, die mit prähistorischen Fossilien übersät sind, in denen sich Gesetzlose im 19. Jahrhundert versteckten.

Die Verehrung heiliger Reliquien ist in Italien relativ verbreitet, wo sich die Mehrheit der Bevölkerung als römisch-katholisch identifiziert, aber wenn es um die Verflüssigung von Blut geht, sind die meisten Menschen eher mit einem anderen „Wunder“ vertraut.

In der Stadt Neapel verflüssigt sich das Blut des heiligen Januarius (normalerweise) dreimal im Jahr inmitten jubelnder Menschenmengen und Szenen extremer religiöser Inbrunst.

Doch während St. Januarius im Laufe der Jahrhunderte einige Wiederholungen übersprungen hat, hat sich St. Lawrence als äußerst pünktlich erwiesen, sagt Marzi – sein Blut verflüssigt sich immer dann, wenn es die beste Zeit des Jahres ist, Sternschnuppen zu bestaunen.

Es ist ein Rätsel, wie der kleine Glaskolben, der wie ein umgekehrter Kegel geformt und in einem reich verzierten silbernen Tabernakel in Amasenos Kirche eingeschlossen war, seinen Weg in das Dorf fand, das bis 1872 San Lorenzo – oder St. Lawrence – hieß.

Nach Ansicht von Marzi könnte es von alten römischen Soldaten gebracht worden sein, die aus Amaseno stammten und Zeugen des Martyriums des Heiligen geworden waren.

Ein Brief an den Papst

Die Dorfbewohner verarbeiten im Vorfeld des Festtages des Heiligen Laurentius. Mit freundlicher Genehmigung von Fabio Marzi

Der heilige Laurentius soll am 10. August 258 n. Chr. unter dem römischen Kaiser Valerian in Rom hingerichtet worden sein. Er wurde auf einem Grill verkohlt, was laut Amasenos Priester Don Italo Cardarilli erklären würde, warum die dunkle körnige Substanz am Boden des Fläschchens auch Holzkohlestaub und Asche enthält.

„Obwohl wir sehr wenig über diese Reliquie wissen, wird in der Weiheakte unserer Kirche aus dem Jahr 1177 erwähnt, dass sie ‚das Blut und Fett des heiligen Laurentius‘ enthält, und ein Brief aus dem 17. Jahrhundert an den Papst besagt, dass die Menschen dies erkannt hatten dass sich regelmäßig um den 10. August herum das Blut verflüssigte“, sagt der Priester.

„Jedes Mal, wenn es passiert, beten wir und danken Gott für solch ein göttliches Zeichen.“

Die Verflüssigung findet normalerweise zwischen dem 8. und 13. August statt. Am 10. August, der im katholischen Kalender als Festtag des Hl. Laurentius markiert ist, ist das Blut am flüssigsten und hellrot, und das beste Spektakel der Sternschnuppen ist garantiert.

Der Meteoritenschauer wird zu Ehren seines Märtyrertodes „die Tränen des Heiligen Laurentius“ genannt. Mit allen Augen zum Himmel in dieser besonderen Nacht ist es obligatorisch, sich jedes Mal etwas zu wünschen, wenn eine Sternschnuppe gesichtet wird – je mehr, desto besser.

Während der Verflüssigungstage wird die Reliquie aus dem Tabernakel genommen und ausgestellt, aber Cardarilli sagt, dass sie auf Wunsch der Besucher an jedem Tag des Jahres gezeigt werden kann.

Cardarilli bestätigt, dass der Inhalt der Flasche nie untersucht wurde.

Er sagt, es sei kein „Fanatismus“ mit der Anbetung des verflüssigten Blutes verbunden. „Es ist Teil der Dorfkultur und des Erbes, und niemand fragt, warum es passiert.“

„Unanfechtbarer Beweis

Amasenos „Blutwunder“ ähnelt dem von Neapel (im Bild). Salvatore Laporta/IPA/ABACA/Reuters

Aber andere haben das Phänomen in Frage gestellt und mögliche wissenschaftliche Erklärungen gefunden.

Dem Chemiker Luigi Garlaschelli vom Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, das pseudowissenschaftliche Behauptungen untersucht, wurde von Amasenos früherem Priester die Erlaubnis erteilt, das Fläschchen – wenn nicht sogar seinen Inhalt – zu untersuchen. 1997 führte er grundlegende Experimente an der Außenseite durch.

Seiner Ansicht nach besteht das Relikt eigentlich aus tierischen Fetten oder Gelatine, vielleicht Schmalz oder Talg, Wachsen und einem öllöslichen roten Farbstoff, der bei Hitze schmilzt.

„Ich verbrachte Tage in Amaseno, um das Verhalten der roten Flüssigkeit zu analysieren. Als ich die Flasche in einen Kaltwasserbehälter mit Eis stellte, erstarrte sie, dann erwärmte ich sie mit einem Fön auf eine Temperatur von 31 Grad Celsius (88 F) und es geschmolzen. Es war ein unbestreitbarer Beweis“, behauptet er.

Laut Garlaschelli ist es kein Zufall, dass das „Wunder“ im heißesten Monat des Sommers stattfindet.

„Bis auf August wird die Phiole normalerweise verschlossen im Tabernakel aufbewahrt, der selten geöffnet wird. Der Schmelzvorgang könnte auch an anderen Sommertagen oder zu anderen Tageszeiten stattfinden, aber niemand sieht es.“

Außerdem verhält sich echtes Blut seiner Meinung nach nicht wie die Substanz im Inneren der Reliquie: Es gerinnt sofort und trocknet ein.

Der erste fettlösliche rote Farbstoff, der Garlaschelli sofort in den Sinn kam, der den gleichen Rotton wie der Inhalt des Fläschchens hat und im Mittelalter weit verbreitet war, ist „Drachenblut“, ein aus Pflanzen gewonnenes Pflanzenharz.

Eine Möglichkeit, die Natur des roten Materials zu beweisen, wäre natürlich, es zu analysieren – aber Garlaschelli warnt, dass es die Mystik von Amaseno und „die Hingabe seiner Leute, die sehen, was sie sehen wollen, in dieser Phiole“ töten könnte.

„Entweder akzeptiert man es als göttliches Zeichen, im Glauben, ohne es zu hinterfragen, oder man tut es nicht. Das ist es, was ein Wunder ist“, sagt Marzi, der sagt, dass im 19. Jahrhundert ein ortsansässiger Arzt die Phiole beobachtete 30 Jahre alt und schrieb von seiner Überzeugung, dass es sich um echtes Blut handele.

Der Kult des Hl. Laurentius ist sogar in Kanada und den Vereinigten Staaten stark verbreitet, wo Nachkommen italienischer Einwanderer den Heiligen immer noch ehren. In Chicago Heights, Illinois, feiert eine lokale Gemeinde mit Amaseno-Ursprung das Fest von San Lorenzo, das eine Wallfahrt mit Frauen in traditionellen Amaseno-Roben beinhaltet.