Wat was haar eerste indruk van Blake? Amanda merkte op: “Blake, ik wist het niet, maar ik herinner me gewoon dat ik dacht dat ze zo mooi was, en ik had zoiets van ‘Ze is de perfecte Karen.’ Want ik was Regina in de kamer, maar er gebeuren dingen.”

Hoewel de twee op verschillende plaatsen terechtkwamen, speelde Blake de hoofdrol Zusterschap van de reizende broek en later Roddelsterhebben sindsdien allebei een geweldige carrière gehad.

“We leven allemaal ons beste leven,” voegde Amanda eraan toe, “wat geweldig is om te kunnen zeggen.”

Afgezien van het ontmoeten van Blake, de Gemene meiden auditie-ervaring betekende ook een reeks primeurs voor Amanda, die vertelde Vanity Fair in februari over het moment dat ze hoorde dat ze in de film was gecast.