Amanda Serrano und Alycia Baumgardner werden unangefochtene Weltmeisterinnen | Box-News

Amanda Serrano und Alycia Baumgardner sind nach ihren Punktsiegen am Samstagabend in New York unangefochtene Weltmeisterinnen geworden.

Serrano – deren Rückkampf mit der unbestrittenen Leichtgewichts-Weltmeisterin Katie Taylor für den 20. Mai in Dublin angekündigt wurde – besiegte Erika Cruz durch einstimmige Entscheidung, den WBA-Titel im Federgewicht zu ihren WBC-, IBF-, WBO-, IBO- und The Ring-Gürteln hinzuzufügen.

Baumgardner hält nun alle Titel im Superfedergewicht nach einem einstimmigen Sieg über Elhem Mekhaled, der als WBA-Champion in den Wettbewerb eingetreten war.

Serrano bekam einen echten Schrecken von Cruz, die einen bösen Schnitt auf ihrer Stirn trotzte, um den Kampf über die Distanz zu führen, bevor Serrano 98-92, 98-92, 97-93 auf den Scorekarten gewann, als Cruz ihre Siegesserie von 14 Kämpfen kommen sah zu einem Ende.

Der Schnitt des mexikanischen Stars Cruz wurde durch einen versehentlichen Kopfstoß in der dritten Runde verursacht, nachdem sie die beschäftigtere Kämpferin war und in den ersten beiden mehr Schläge landete.

Cruz (links) erlitt in der dritten Runde einen bösen Schnitt, kämpfte aber tapfer weiter





Serrano wurde im Verlauf des Kampfes stärker und Blut floss aus Cruz‘ Kopf, wobei letzterer in der letzten Runde nach einem Gewirr von Beinen auf die Leinwand fiel.

Aber Cruz schlug weiterhin in fieberhaftem Tempo selbst zu.

Serrano sagte danach: „Sie ist mexikanische Meisterin, das wussten wir. Das haben wir erwartet. Dafür haben wir trainiert.“

Baumgardner schlug Mekhaled auf dem Weg zu ihrem Sieg zweimal zu Boden, was ihr achter in Folge seit einer einzigen professionellen Niederlage gegen Christina Linardatou vor fünf Jahren war.

Mekhaled wurde in der dritten Runde zweimal fallen gelassen und in der siebten verletzt, als Baumgardner einen umfassenden 99-89, 99-89, 98-90-Sieg errang.

Mekhaled machte Baumgardner zeitweise Sorgen und war in den letzten paar Runden wohl die bessere Kämpferin, die die Amerikanerin irgendwann zu betäuben schien, obwohl sie keinen Niederschlag erringen konnte.

Danach sagte Baumgardner: „Ich habe Disziplin und Entschlossenheit gezeigt. Harte Arbeit. Ich musste kämpfen, gegen wen ich kämpfen musste, und ich bin erfolgreich daraus hervorgegangen. Ich möchte mich selbst herausfordern. Nur so werde ich wissen, wo ich bin und wie ich besser werden kann.“

Weitere Ergebnisse auf der Karte waren die in Großbritannien lebende Australierin Skye Nicholson, die Tania Alvarez nach Punkten im Federgewicht schlug, und die Somalierin Ramla Ali, die die Australierin Avril Mathie im Junioren-Federgewicht übertrumpfte, um einem Titelkampf näher zu kommen.