Amanda Seales fühlte sich nicht mehr nach Standup-Comedy. Und dann geschah etwas

Amanda Seales spielte nicht, als es um den Höhepunkt der Covid-19-Pandemie ging.

Die Schauspielerin und Komikerin sagte gegenüber CNN, sie meinte es ernst mit der Quarantäne und habe nicht einmal daran gedacht, mit ihrer Standup-Show zu touren, um sich und ihr Publikum zu schützen.

Während dieser Zeit, sagte sie, fühlte sie sich einfach nicht komisch.

„Ich habe mich zwei Jahre lang hingesetzt“, sagte sie. „Ich war immer eine bewusste Person, aber in den letzten zwei Jahren wurde ich zu einer politisierteren Person. Und dann kam diese chemische Reaktion vor ungefähr fünf Monaten, wo es wie die Politisierung war und dann kollidierte das Komische in mir, und es war so, als müsste ich zurück auf die Bühne, damit ich über all diese Bullshits reden kann Ich sehe.“

Das Ergebnis ist ihre „Black Outside Again“-Tournee, bei der sie ihre Leidenschaft für Comedy und soziale Gerechtigkeit auf die Bühne bringt. Seales sagte, sie habe gewartet, bis Sicherheitsmaßnahmen und Fortschritte getroffen wurden, die die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit Covid und einer „lebensbedrohlichen Situation“ verringerten, bevor sie auf Tournee zurückkehrte.

„Ich habe die Gelegenheit ergriffen und gesagt: ‚In Ordnung, lasst uns wieder nach draußen gehen und draußen schwarz sein’“, sagte Seales. „Weil wir Gemeinschaft haben, ist eine eigene Therapie, die wir haben müssen.“

Am besten bekannt für ihre Rolle als Tiffany DuBois in HBOs „Insecure“, wurde Seales Debüt-Standup-Comedy-Special „I Be Knowin“ 2019 veröffentlicht. (HBO und CNN sind beide Teil von Warner Bros. Discovery.)

Die Welt hat sich seitdem stark verändert.

„Oh, wir sind in der Hölle“, sagt Seales trocken, wenn sie gefragt wird, wo wir ihrer Meinung nach politisch stehen.

„Wir sehen so viele Politiker, die entweder Rockstars oder Jesus sein wollen“, sagte sie. „Es zwingt uns als Bürger wirklich dazu, unsere Augen zu öffnen und zu sagen: ‚Was werde ich tun, um die Kontrolle über das Schicksal meines Lebens zurückzugewinnen?‘ Und ich glaube nicht, dass die Leute das wirklich begreifen.“

Als Reaktion auf das, was sie als weit verbreitete Apathie empfindet, hat sie bei ihren Shows eine Wählerregistrierung arrangiert und Gemeindeaktivisten aus allen Städten kommen auf die Bühne.

„Das ist etwas, das ich wirklich versuche, den Leuten auf der Bühne durch Comedy und Humor zu vermitteln“, sagte sie. „Zum Beispiel, du hast mehr Macht, als du dir selbst gibst, weil sie uns dazu gebracht haben, zu glauben, wir seien machtlos.“

Aber ihre Show besteht nicht nur aus Politik, sagte sie.

„Ich spreche von Verabredungen, ich spreche von Beziehungen, ich spreche von meiner Mutter, ich spreche von meiner Kindheit“, sagte Seales. „Also gibt es natürlich noch andere Elemente.“

Seales hat mehrere Nordamerika-Tourdaten bis Dezember festgelegt.