Meteorologen haben vorhergesagt, dass eine bevorstehende Hitzewelle in den nächsten Tagen Höchsttemperaturen von 37 Grad Celsius in Deutschland bescheren wird. Der Sonntag dürfte der bisher heißeste Tag des Jahres 2023 werden.

37-Grad-Hitzewelle für Deutschland vorhergesagt

Gewitter und Temperaturen um die 20 Grad haben das Sommerwetter in Deutschland in den letzten Wochen recht angenehm gemacht. Nun prognostizieren Wetterberichte für die kommenden Tage in Teilen Deutschlands Höchstwerte von 37 Grad, da eine Hitzewelle über die Bundesrepublik zieht.

Aufgrund einer Tiefdruckzone über Skandinavien werden die Temperaturen am Mittwoch, 5. Juli, und Donnerstag, 6. Juli, auf über 20 °C steigen. In den nördlichen Regionen sind schnelle Winde und starke Regenfälle zu erwarten, während eine Brise weht und 27 Grad herrschen Für die Bundesländer im Süden wurde ein Anstieg prognostiziert.

Ab Freitag sind Hitzetage geplant

Im Laufe des Donnerstags werden sich die Temperaturen der 30-Grad-Marke nähern, da heiße Luft vom afrikanischen Kontinent nach Norden strömt.

Ab Freitag steigen die Temperaturen auf über 30 Grad, für westliche Landesteile werden 34 Grad prognostiziert. Es wird erwartet, dass die Hitze im Laufe des Samstags etwas nachlässt, aber immer noch bei mittleren bis hohen 20 °C bleibt, bevor sie am Sonntag wieder ansteigt. Der 9. Juli wird voraussichtlich der bisher heißeste Tag des Jahres 2023. Für mehrere Städte am Rhein werden Höchsttemperaturen von 35 bis 37 Grad vorhergesagt.

In den letzten Jahren kam es zu Hitzetagen oder „heiße Tage„Tage, an denen die Temperatur 30 Grad Celsius oder mehr erreicht, kommen in Deutschland und Europa früher im Sommer und häufiger vor. Diese Woche werden die Temperaturen in Teilen Spaniens voraussichtlich rekordverdächtige 47 Grad erreichen.

Angesichts der zunehmenden Anzeichen des anthropogenen Klimawandels im Alltag in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, dass die Regierung einen Hitzeschutzplan entwickeln wird, um die Risiken für die öffentliche Gesundheit so gering wie möglich zu halten.

Kinder, ältere Menschen oder Schwangere sind bei Hitzewellen besonders gefährdet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es zwischen 2018 und 2020 in Deutschland mehr als 19.000 hitzebedingte Todesfälle. Wenn Lauterbach seinen Zeitplan einhält, soll der Hitzeschutzplan im Sommer 2023 veröffentlicht werden.

Bildnachweis des Daumens: Werner Lerooy / Shutterstock.com