New York/Toronto. Anfang Juli wurde weltweit der heißeste Tag der Geschichte gemessen – und zwar viermal in Folge. Vom 3. bis 6. Juli kletterte die globale Durchschnittstemperatur auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. Der US-Sender CNN titelte, dass dies wohl die heißesten Tage auf der Erde seit 100.000 Jahren seien. Nordamerika erlebt seit Monaten beispiellose Extremwetter: Im Norden brennen riesige Wälder, Regen fällt wie nur einmal in einem Jahrtausend, Städte werden überschwemmt und der Süden leidet unter Rekordhitze. Der Schaden ist riesig – die Anstrengungen der Industrieländer sind überschaubar.

Es spielt keine Rolle, welchen Teil der USA oder Kanadas Sie betrachten: Wetterkatastrophen sind nie weit entfernt. Während in New York und Vermont im Nordosten der USA die Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen gerade erst abgeklungen sind, ächzt der Südwesten derzeit unter unerträglicher Hitze. Der nationale Wetterdienst gab eine Warnung vor hohen Temperaturen für mindestens 93 Millionen Menschen heraus. „Dies ist das Ergebnis eines Hochdruckrückens über dem Südwesten der USA, der sich am Wochenende verstärken wird“, hieß es.

Bis zu 49 Grad erwartet

US-Medien sprachen von einer Hitzewelle. In einigen Regionen im Süden der US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona wurden am Wochenende bis zu fast 49 Grad erwartet. Weiter östlich in Texas, Louisiana und Mississippi muss mit feuchter Hitze von bis zu 46 Grad gerechnet werden. In allen betroffenen Regionen wäre es schwierig, sich nachts abzukühlen, so dass auch nach Sonnenuntergang kaum mit einer Linderung zu rechnen sei.

Kanada stellt dieses Jahr einen traurigen Rekord auf: Nach Angaben der Behörden sind bereits 100.000 Quadratkilometer Wald und andere Landschaften niedergebrannt (Stand Samstag) – eine Fläche größer als Ungarn. Kanada leidet unter der schlimmsten Waldbrandsaison seiner Geschichte. Rekordhitze und Rekorddürre sorgten nicht nur für Brände, sondern auch für apokalyptische Bilder. Nicht nur die US-Ostküstenmetropole New York war vorübergehend in einen dichten gelblichen Rauchschleier eingehüllt, der nach Süden zog.

New York in Rauch gehüllt. © Bildnachweis: IMAGO/ZUMA Wire

Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bringt das Ausmaß der kanadischen Waldbrände auf die anhaltende Klimakrise: „Der Winter in Kanada war zu trocken, der Frühling zu warm; „In den arktischen Regionen nehmen die Auswirkungen des Klimawandels zu, es war hier viel zu warm“, erklärt sie. Teilweise wurden in Städten wie Toronto im Frühjahr über 30 Grad gemessen – 18 Grad wärmer als normal.

„Grund dafür ist ein anhaltendes Hochdruckgebiet, das warme und trockene Luft in die Region gebracht hat. Mit zunehmendem Klimawandel werden diese Wetterkonstellationen immer stabiler, sodass diese Situationen immer länger anhalten“, so Thonicke weiter Auf jeden Fall sind die Megabrände ökologisch eine Katastrophe und gefährden die Erholungsfähigkeit der betroffenen Wälder und Tundragebiete. Und nicht nur hier schlagen Forscher Alarm: Im Süden Floridas ist die Wassertemperatur auf über 32 Grad gestiegen – und das ist sie auch Das Überleben der Korallen in der Region ist ernsthaft gefährdet.

Die Schäden durch Wetter- und Klimakatastrophen nehmen zu

Wissenschaftler sind sich über den Zusammenhang zwischen den jüngsten Wetterphänomenen und der Klimakrise einig. Doch während Aktivisten mit zunehmend polarisierenden Aktionen versuchen, sich Gehör zu verschaffen, tun Politik und Wirtschaft laut den Vereinten Nationen (UN) immer noch nicht genug, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Viele Experten sehen es längst als unerreichbar an.

Mittlerweile nehmen die Schäden durch Wetter- und Klimakatastrophen jedes Jahr zu. Nach offiziellen Angaben waren es im Jahr 2022 allein in den USA 176 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Wert pro Jahr von 1980 bis heute beträgt 58,5 Milliarden.

In New York trat ein zunehmend verzweifelter UN-Generalsekretär vor die Kameras. António Guterres hat den Kampf gegen die Klimakrise zu seinem zentralen Anliegen gemacht. Er predigt immer wieder, dass alle Länder ihre Anstrengungen deutlich verstärken müssen, um bis zum Ende des Jahrzehnts eine Reduzierung der Emissionen um 45 Prozent zu erreichen.

Und während Staaten immer noch darum ringen, Kompromisse für die Zukunft zu finden und radikale Maßnahmen außer Reichweite sind, zog Guterres vor wenigen Tagen ein nüchternes und schockierendes Fazit: „Die Situation, die wir derzeit erleben, ist ein Beweis dafür, dass der Klimawandel außer Kontrolle gerät.“ .“

