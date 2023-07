Dieses Wochenende wird es in Deutschland richtig heiß. Am Sonntag erwarten Meteorologen auf der Spitze Temperaturen von bis zu 37 Grad. Es wäre der bislang heißeste Tag des Jahres in Deutschland. Grund für die schweißtreibende Hitze sei das hohe „Evi“, „das sich über Mitteleuropa bilden kann und am Wochenende langsam nach Osten wandert“, sagt Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „In Kombination mit einem Tief über dem nahen Atlantik kann dann am Wochenende mit einer südwestlichen Strömung eine sehr warme bis heiße Luftmasse nach Deutschland gebracht werden.“

Schmid erwartet am Wochenende bundesweit Höchsttemperaturen zwischen 30 und 37 Grad, die vor allem in der Westhälfte als zunehmend schwül empfunden werden. Da es nachts nicht mehr so ​​stark abkühlt, erhöht sich die Wärmebelastung deutlich. „Die Devise lautet: Viel trinken und wenn möglich abkühlen“, sagt der Experte.

„Mit der Hitzewelle kriecht eine Zone schwül heißer Luft auf uns zu“, ergänzt Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl. Doch davon ist am Samstag nichts zu spüren. Der Tag beginnt sehr sonnig. Auch tagsüber sind kaum Wolken am Himmel, in großer Höhe höchstens Schönwetterwolken. Es bleibt trocken, höchstens rund um Trier und an der Saar besteht geringe Gewittergefahr. Schon am Morgen steigen die Temperaturen schnell an. An den Küsten am Nachmittag bis zu 30 Grad, im Südosten und Osten bis zu 33 Grad und im Westen und Hessen bis zu 35 Grad. In Spitzenzeiten könnte es auch 36 Grad heiß werden.

Am Sonntag erreicht die schwülheiße Gewitterluft die Westhälfte. Es bleibt genauso heiß wie am Samstag, an Rhein, Main und Donau dürften die Temperaturen aber eher auf bis zu 37 Grad steigen. „Es wird richtig schwül, sehr bedrückend und anstrengend. Risikogruppen und ältere Menschen sollten aufpassen“, betont der Experte. „Außerdem sollten Ganztagsausflügler unbedingt das Radar im Auge behalten“, warnt Siebert-Sperl.

Ab dem Nachmittag drohen in der gesamten Westhälfte schwere Gewitter. Der Meteorologe erwartet Starkregen und größere Hagelkörner sowie Sturmböen und orkanartige Böen, die über 100 Kilometer pro Stunde erreichen können. „Es würde mich nicht wundern, wenn es aufgrund von Überschwemmungen oder umgestürzten Bäumen zu Verkehrsbehinderungen kommen würde“, sagt Siebert-Sperl. Abends und in der Nacht ziehen die Gewitter weiter nach Nordosten und Osten. „Leider lässt sich nicht genau vorhersagen, wo und was passieren wird“, mahnt der Meteorologe zur Vorsicht.

Prognose nach Bundesstaat

Schleswig-Holstein und Hamburg

Am Wochenende erwarten die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein Sonne und Temperaturen über 30 Grad. Laut DWD wird der Samstag warm, sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad, es bleibt überwiegend klar.

Auch am Sonntag können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf warme Sommertemperaturen zwischen 26 und 32 Grad freuen. Es bleibt überwiegend sonnig und trocken, tagsüber bilden sich einige Quellwolken. In der Nacht zum Montag wird es einige Gewitter und Schauer geben. Die Tiefsttemperaturen liegen nachts bei etwa 17 Grad. Neben Gewitterböen weht ein leichter Wind.

Mecklenburg-Vorpommern

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können mit viel Sonne und hohen Temperaturen rechnen. Am Samstag bleibt es sonnig und trocken, wie der DWD am Freitag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Küstenbereich bei 23 bis 25 Grad. Es weht ein überwiegend leichter Wind. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 16 bis 10 Grad ab.

Am Sonntag gibt es ebenfalls viel Sonnenschein, nur gegen Abend ziehen häufiger Wolken auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad, am Meer 24 bis 28 Grad. Gegen Montagmorgen sind örtliche Schauer und einige Gewitter möglich.

Niedersachsen und Bremen

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können mit warmen Sommertemperaturen und Sonnenschein rechnen. Der Samstag wird laut DWD sonnig und sommerlich warm bis heiß. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 33 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad, es bleibt überwiegend klar.

Auch am Sonntag bleiben die Temperaturen sommerlich warm bis heiß zwischen 25 und 34 Grad. Zunächst ist es sonnig, im Laufe des Tages bilden sich jedoch Quellwolken und es kommt zu Schauern und Gewittern. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt mit weiteren Gewittern und Schauern. Die Tiefsttemperaturen liegen nachts bei etwa 18 Grad. Neben Gewitterböen weht ein leichter Wind.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich auf ein sommerliches Wochenende freuen. Viel Sonnenschein und wenig Wolken werden erwartet. Zudem steigen die Temperaturen am Samstag auf bis zu 30 Grad und am Sonntag sogar auf bis zu 35 Grad, wie der DWD am Freitag mitteilte. Am Sonntag ist erst ab der zweiten Tageshälfte mit Wolken am Himmel zu rechnen. Nachts kann es allerdings etwas kühler werden, im Flachland bis zu 11 Grad und im Bergland bis zu 9 Grad.

Rheinland-Pfalz und Saarland

Am Wochenende erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sonne und Temperaturen von bis zu 35 Grad. Der Samstag wird deutlich wärmer als am Vortag. In der Sonne erreichen die Höchstwerte 31 bis 35 Grad. Auch für Sonntag sagen die DWD-Meteorologen Temperaturen von bis zu 35 Grad voraus.

Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können mit viel Sonne und hohen Temperaturen rechnen. Laut DWD bleibt der Samstag sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 32 Grad. Die Nacht zum Sonntag bleibt klar oder leicht bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad.

Auch der Sonntag bleibt überwiegend sonnig, am Abend ziehen aus dem Westen hohe Wolken auf. Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 und 35 Grad. In der Nacht wird die Wolkendecke dichter. Gegen Morgen kommt es im Westen Brandenburgs zu lokalen Schauern mit vereinzelten Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Nordrhein-Westfalen

Am Wochenende erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen Sonne und Temperaturen über 30 Grad. Der Samstag beginnt hell, aber im Laufe des Tages wird es heiß. Die Höchstwerte liegen in NRW zwischen 31 und 35 Grad, in Höhenlagen zwischen 27 und 30 Grad. Auch am Sonntag bleibt es ähnlich warm. Laut DWD liegen die Höchstwerte bei bis zu 34 Grad. Abends sind Schauer und Gewitter möglich.

Hessen

Am Wochenende wird es in Hessen sonnig und bis zu 36 Grad warm. Die Höchstwerte erreichen am Samstag 31 bis 35 Grad. Nach Angaben des DWD bleibt die Sonne auch am Sonntag bestehen. Die Höchstwerte können hier sogar bis zu 36 Grad betragen.

Bayern

Am Wochenende dürfte es in Bayern heiße Temperaturen und viel Sonne geben. Am Samstagnachmittag werden allerdings dichtere Wolkenfelder von Südwesten erwartet. In den Westalpen sind Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei heißen 28 bis 34 Grad.

Am Sonntag gibt es wieder viel Sonne. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr in den Alpen und im Westen Bayerns. Die Höchsttemperaturen steigen wieder auf 30 bis 36 Grad.

Baden-Württemberg

Heiß, heißer, Hitzewelle in Baden-Württemberg. Mit bis zu 37 Grad könnte der Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres werden, wie Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom DWD mitteilte. Insbesondere sollten Sie sich vor UV-Strahlung schützen. Auch sogenannte Tropennächte sind möglich.

Am Samstag dürfte es unangenehm schwül sein, sagte Nerding, denn die Luft werde feucht sein. Der Meteorologe erwartet flächendeckend bis zu 34 Grad. Obwohl es ein paar Quellwolken gibt, bleibt es überwiegend sonnig und regenfrei. Nachts kann es in Städten wie Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe zu sogenannten Tropennächten kommen. Dann würden die Tiefsttemperaturen nicht mehr unter 20 Grad sinken, hieß es.

Der Höhepunkt der Hitzewelle soll am Sonntag erreicht werden: Es können bis zu 37 Grad herrschen. Das war bisher der heißeste Tag des Jahres. Diese Temperaturen sind in der Nähe von Rheinstetten oder Waghäusel im Landkreis Karlsruhe möglich. Auch am Gipfel des Feldbergs könnte es am Sonntag 24 Grad warm werden. Das sei außergewöhnlich, sagte der Meteorologe.

Das ganze Wochenende über sollten sich Menschen vor schädlicher UV-Strahlung in Acht nehmen. Denn der UV-Gefährdungsindex des DWD zeigt ein hohes bis sehr hohes Gesundheitsrisiko. Sonnenbrillen, Sonnenschutzmittel und Sonnenbrillen sind hier wichtige Schutzmaßnahmen.

Und wie geht es in der kommenden Woche weiter? „Zu Beginn der neuen Woche wird uns das schwüle, warme oder schwülheiße Wetter noch begleiten. Dann sind gebietsweise heftige Schauer und Gewitter möglich“, sagt DWD-Meteorologe Schmid. Wetterkontor-Experte Siebert-Sperl rechnet mit etwas trockenerem Wetter aus dem Westen. Die Temperaturen sinken durch die Gewitter nur geringfügig auf bis zu 27 Grad im Norden, bis zu 30 Grad im Osten und bis zu 33 Grad im Westen und Süden.

Allerdings bleibt es im Wochenverlauf wechselhaft. Manchmal gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken am Himmel, manchmal gibt es Schauer und Gewitter. Allerdings bleiben die Temperaturen hochsommerlich.

