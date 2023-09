Am Todestag von Amini kämpfen Iraanse Sportler in Exil weiter

Vóór het einde van het jaar van Tod von Mahsa Amini in Iran Protest ausgelöst. Atleten die de eerste Iraanse nationale doelman Hamideh Hamidi zijn die strijden om mensenrechtenschendingen. Als het goed is, is het goed.

De Iraanse Fussball-Exilantin Hamideh Hamidi versuchtte, von Deutschland aus Aufmerksamkeit für de protestbewegung zu generieren. Dana Rösiger / Ontdek voetbal

Eine Sportanlage in Berlijn-Kreuzberg. De Frauenrechtsgruppe Ontdek voetbalveranstaltet eines ihrer grossen Festivals. Meer dan honderden voetballers uit hun land spelen in verschillende landen, hebben interactie met elkaar, komen uit Afghanistan en Colombia, uit Oekraïne en Pakistan. Op een podium waar we de Spielfeld-discussies bespreken aan het eind van de gebeurtenissen van vrouwen over mensenrechtenschendingen in Iran. Daarmee: Hamideh Hamidi, een broer in de Iraanse Nationale Teams. Voordat enkele weken nog onvergetelijk waren, spraken ze ook graag met hun huis.