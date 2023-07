Am „Tag der Unruhe“ begannen in Israel Proteste gegen die Justizreform.

Stand: 11.07.2023 11:26 Uhr

Zu Beginn des „Tags der Unruhe“ gegen die umstrittene Justizreform blockierten Demonstranten in Israel am Morgen wichtige Autobahnen. Im Laufe des Tages sind weitere Massenproteste und Kundgebungen geplant.

Nachdem das israelische Parlament in erster Lesung einem Teil der höchst umstrittenen Justizreform zugestimmt hatte, haben Demonstranten zu landesweiten Massendemonstrationen aufgerufen. Bereits am Morgen blockierten Aktivisten Autobahnen nach Jerusalem, Haifa und Tel Aviv sowie andere wichtige Straßen.

Die Demonstranten schwenkten israelische Flaggen und Leuchtfeuer, einige legten sich auf die Straße. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer ein, um Demonstranten von einer Schnellstraße nach Jerusalem zu vertreiben. In Haifa brachten die Proteste den Verkehr entlang der Küste zum Erliegen.

Nach Angaben der Polizei waren bis zum Mittag bereits mehrere Personen wegen Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen worden.

Proteste am Flughafen angekündigt

Auch 300 Reservisten der Cyber-Einheit des Militärs demonstrierten: Sie unterschrieben einen Brief, in dem sie aus Protest ihren Verzicht auf den Dienst erklärten. „Sensible Cyber-Fähigkeiten, die für Böses genutzt werden könnten, dürfen nicht an eine kriminelle Regierung weitergegeben werden, die die Grundlagen der Demokratie untergräbt“, hieß es.

Die Organisatoren der seit Monaten andauernden Proteste im Land hatten letzte Woche als Reaktion auf die Genehmigung des Entwurfs einen „Tag der Störung“ ausgerufen. Zusätzlich zu den geplanten Blockaden an Kreuzungen und mehreren zentralen Straßen seien Autofahrer aufgefordert worden, besonders langsam zu fahren, „um ein Zeichen zu setzen“, sagte ein Sprecher. Später soll es an zahlreichen Orten zu Kundgebungen kommen, unter anderem am internationalen Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv.

Am „Tag der Störung“ protestieren Menschen in Tel Aviv und anderen Städten gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und seine Justizreformen.

Pläne spalten Israel

Die Reformpläne haben die israelische Gesellschaft tief gespalten. Der nun vorerst genehmigte Entwurf sieht vor, dass der Oberste Gerichtshof künftig nicht mehr die „Angemessenheit“ von Entscheidungen von Volksvertretern prüfen kann.

So entschied das Gericht Anfang des Jahres, dass die Ernennung des Vorsitzenden der Schas-Partei, Arie Deri, zum Innenminister unangemessen sei, da er unter anderem wegen Korruption verurteilt worden sei.

Kritiker sehen in der von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorangetriebenen Justizreform einen Versuch, die demokratische Gewaltenteilung auszuhebeln. Durch die Aufhebung der Kontrollbefugnisse des Obersten Gerichtshofs könnte die Regierung willkürliche Entscheidungen treffen, unangemessene Ernennungen oder Entlassungen vornehmen und der Korruption Tür und Tor öffnen, sagen Gegner.

Die Regierung hingegen argumentiert, dass gewählte Volksvertreter gegen eine übergriffige Justiz gestärkt werden müssten.