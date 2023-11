Am Summer: Indiana 94, Marian 61 – In der Halle





Kurze Gedanken zu einem 94-61-Ausstellungssieg gegen Marian:

Wie es passiert ist

Nach einer unterdurchschnittlichen ersten Halbzeit gegen UIndy am Sonntag waren alle Augen auf den Start von Indiana am Freitag gegen Marian in der Assembly Hall gerichtet. Die Hoosiers waren gegen die Knights viel schärfer und erzielten in den ersten 20 Minuten 1,44 Punkte pro Ballbesitz. Indiana hatte 15 von 26 aus dem Feld (57,7 Prozent), 4 von 7 aus 3ern (57,1) und 15 von 18 von der Freiwurflinie (83,3 Prozent). Indiana verzeichnete ebenfalls nur einen Ballverlust. Dank einer Flut von Dreierwürfen von Marian betrug der Vorsprung jedoch nur 14. Die Knights erzielten in der ersten Halbzeit neun Dreiertreffer (45 Prozent), während die Hoosiers 1,03 Punkte pro Ballbesitz abgaben.

Indiana war zu Beginn der zweiten Halbzeit defensiv viel besser und beschränkte Marian in den ersten 5:15 auf vier Punkte. Ein 3-Punkte-Wurf von Mackenzie Mgbako brachte Indiana mit 64:39 in Führung und zwang Scott Heady 14:51 vor Spielende zu einer Auszeit. Bei 11:47 baute Indiana seinen Vorsprung durch zwei Freiwürfe von Kel’el Ware auf 29 aus. Nachdem die Hoosiers in der ersten Hälfte 35 Punkte zugelassen hatten, waren sie in der zweiten Hälfte defensiv viel schärfer und beschränkten Marian bei einem einseitigen Ausstellungssieg auf 26 Punkte.

Herausragende Künstler

Es war ein weiterer starker Abend für Indianas Frontcourt.

Malik Reneau erzielte 12 seiner 14 Punkte in der ersten Halbzeit. Kel’el Ware schloss das Spiel mit 20 Punkten und 11 Rebounds ab. Ware war 8 von 13 aus dem Feld. Und Mgbako erzielte 15 Punkte bei einem 5-gegen-8-Schießen in 20 Minuten.

Statistiken, die auffallen

Indiana war ein effizienter 9-gegen-17-Schuss aus der 3-Punkte-Distanz (52,9 Prozent) und schoss auch 21-gegen-25 von der Freiwurflinie (84 Prozent). Die Hoosiers lieferten 25 Assists und erzielten nur zwei Ballverluste.

Endgültige IU-Einzelstatistiken

Endgültige tempofreie Statistik

Versammlungsaufruf nach dem Spiel

Eingereicht bei: Marian University Knights