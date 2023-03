Am Strand in de buurt van Sydney

Dat kan een Muschel-hätte für eine Frau in Australië beinahe tödlich geendet. Denn darin verbarg sich eines der gifste Tiere der Erde. En die Blaugeringelte Krake revanchiert zichzelf als garstig voor de Störung.

In Australië is een Frau en een Strand nahe Sydney von een van de giftige Blaugeringelten Kraken bebis. Een van de meest voorkomende redenen is dat de gifstof van de “blauwgeringde octopus” extreem populair is, en citeert de Sender 9News die op de hoogte zijn.

Als er al 30 jaar een Muschel aufgehoben is, in der sich der kleine Krake offenbar versteckt hatte. Daraufhin habe dieser zugebissen. Deskundigen die weten hoe ze nu eens moeten zijn, als ze slapen. Das Unglück passionerte am Chinamans Beach in een noordelijke provincie van Sydney. “Die patient die de bouw van een ziekenhuis heeft geklaagd over de Bissstelle herum, ook haben die Sanitäter Druck heeft ausgeübt en een kale Kompresse Angelegt, voordat ze ins Krankenhaus bracht”, zei de Sprecher. Dort was sie non überwacht.

De Nervengift der Kraken kan de Lähmungen führen, die Atemstillstand en Herzkammerflimmern auslösen können. In de loop van de 100 jaar die in Australie zijn geweest, hebben de Blaugeringelten Kraken (Hapalochlaena) geen idee, dus 9News. Die Art zählt zu den fünf giftigste der Erde.

Gefahrliche Schönheit

Den Sanitätern gelang es, das Tier zu fangen. Die Größe von Blaugeringelten Kraken varieert: Manche sind so klein wie ein Finger, andere faustgroß. Hapalochlaena-Arten kommen auch auf den Philippinen, in Indonesië en in Neuguinea vor. Häufig stopten sie sich in der Nähe des Ufers auf. Als je meer gelblichen Haut en de kenmerkende blauen en zwarte ringen herkent, die je Farbe dramatisch anders zijn, als je slaapt. Zie kleine Krebstiere, darunter Krabben, Einsiedlerkrebse, Garnelen en andere kleine Meerestiere.

Australien schreeuwt als der Kontinent, der dat de meest giftige Arten herbergt. Neben Schlangen, Skorpionen en Spinnen bis hin zu Insekten en Meeresbewohnern findet man dort überall giftige Tierarten. Als je anders in het binnenland van Taipan kijkt, sterven de meest giftige Schlange der Welt, sterven met een Biss bis zu 200 Menschen op een kleine manier.