Kroatien ist im Finale der Welthandball -Meisterschaft! Der Co-Moderator schlägt überraschenderweise das Lieblingsfrankreich und spielt jetzt für Gold. Das Team von Dagur Sigurdsson war fast gegangen. Der Icelander hatte das DHB -Team bereits sensationell zum Europameistertitel geführt.

Dagur Sigurdsson führt Kroatien zur Sensation und darf im Finale der Welthandball -Meisterschaft den zweiten großen Titel seiner Karriere als Nationaltrainer spielen im Weltcup -Finale.

Der Rekordmeister Frankreich hingegen muss innerhalb von sechs Monaten nach seiner Null -Zahl beim olympischen Heimspiel in Paris den zweiten tiefen Schlag bewältigen. Die Weltmeisterschaft 2023 in Zagreb verlor im sechsten Halbfinale um 28:31 (11:18) und muss weiterhin auf seinen siebten Weltcup-Titel warten. Die Kroaten hingegen können nach 2003 weiterhin vom zweiten Titeltriumph träumen.

Frankreich führt nicht einmal

Das Balkan -Team trifft sich im Finale entweder im Titelverteidiger und des Olympischen Meisters Dänemark oder im Deutschlands Viertelfinale -Konverter Portugal, das am Freitag am Freitag (20.30 Uhr/im Live -Ticker auf ntv.de) In Oslo den zweiten Vorrundlauf. Die Medaillen werden am Sonntag auch in der norwegischen Hauptstadt gespielt. Nach dem Match für Bronze (15 Uhr/In Live -Tickern auf ntv.de) Die beiden halbfinalen Gewinner bestimmen den neuen Titelhalter im Finale (18 Uhr/im Live -Ticker auf NTV.de).

Im Kessel ihrer Hauptstadt übernahmen die Kroaten das Kommando von Anfang an. Die Franzosen, die im vorherigen Kurs des Turniers ungeschlagen waren, konnten die Führung im Duell übernehmen, die vom deutschen Schiedsrichterteam Robert Schulze/Tobias Tönnies mit dem Team des Kiel -Bundesliga -Stars Domagoj Duvnjak angeführt wurden, in dem vier weitere Fachkräfte, in denen vier weitere Fachkräfte starben, Aus der höchsten deutschen Division.

Nach einem vorläufigen Tor von neun ging die Heimmannschaft, die vor 16 Jahren kürzlich in einem Weltcup -Finale gestanden hatte, mit einem beruhigenden Vorsprung in die Pause. Im zweiten Abschnitt versuchte „Les Bleus“ aufzuholen, aber die Kroaten retteten ihre Polster im Laufe der Zeit.

Am Rande des Abgrunds zum Finale

Die erfolgreichsten Werfer in den Kroaten waren die sieben Time -Torschützen Marin Jelinic und Zvonimir SRNA. Ivan Martinovic vom Rhein-Neckar Löwen erzielte sechs Mal. Dika Mem erzielte acht Tore für Frankreich.

Nach 24:28 gegen Ägypten in der vorläufigen Runde musste Kroatien jedes Spiel in der Hauptrunde gewinnen, um die KO -Runde zu erreichen – dies war der Fall, obwohl Sigurdsons Team im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien (Slowenien ( 29:26). Das Viertelfinale gewann dann Kroatien dramatisch: gegen Ungarn, sechs Minuten vor dem Ende waren vier Tore hinter dem Ende, eine Minute vor dem Ende waren es tatsächlich 30:30 Uhr. Die Ungarn nahmen ihr letztes Mal mit 34 Sekunden. Und brachte nicht mehr zu einer koordinierten Schlussfolgerung. Stattdessen kamen die Kroaten, die nach einer Niederlage in der vorläufigen Runde ständig am Rande der Katastrophe gingen, erneut im Besitz des Balls – und im letzten Second Marin Sipic verwandelte die Arena von Zagreb in einen tollwütigen.