Wahrnehmung und Realität liegen weit auseinander: Während sich hierzulande eine große Mehrheit zur Mittelschicht zählt, sind es mittlerweile weniger als zwei Drittel. Im europäischen Vergleich gerät Deutschland zunehmend ins Hintertreffen.

Laut einer Studie des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung ist die Mittelschicht in Deutschland in den letzten zehn Jahren leicht geschrumpft. Gehörten 2007 noch 65 Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht, waren es 2019 nur noch 63 Prozent. Das waren 26,1 Millionen Haushalte in Deutschland. Laut der von der Hanns-Seidel-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie liegt der Grund für den Rückgang darin, dass die Ränder des Zentrums sowohl durch sozialen Aufstieg als auch durch sozialen Abstieg geschrumpft sind.

„Obwohl der Rückgang seit 2007 relativ moderat erscheint, ist er im europäischen Vergleich doch erheblich. Lag die deutsche Mittelschicht 2007 aufgrund ihrer Größe noch auf dem neunten Platz und damit im oberen Drittel, war sie 2019 nur noch auf Platz 1 14 und damit in der Mitte“, sagte IFO-Forscher Florian Dorn. Im europäischen Vergleich trägt die Mittelschicht in Deutschland die höchste Steuerlast.

„Bei einer Grenzbelastung von rund 50 Prozent des Bruttoeinkommens im deutschen Steuer- und Transfersystem haben Menschen mit mittlerem Einkommen effektiv nur die Hälfte des nächsten Euro, den sie verdienen“, sagt Andreas Peichl, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomie und Umfragen. „Mehr Arbeit und mehr Leistung lohnen sich daher im Mittelstand nur sehr bedingt.“ Menschen mit mittlerem Einkommen stehen am Rande ihrer Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig lohnen sich Überstunden im deutschen Steuer- und Transfersystem für Menschen mit geringem Einkommen kaum.

Mehr als 80 Prozent der Deutschen ordnen sich der Mittelschicht zu. Für die IFO-Berechnungen verwenden die Autoren die OECD-Definition. Zur Mittelschicht gehört demnach, wer über 75 bis 200 Prozent des mittleren Einkommens verfügt.

Für Alleinstehende entspricht dies einem verfügbaren Nettoeinkommen inklusive Transferleistungen zwischen 17.475 und 46.600 Euro im Jahr 2019. Für Paare ohne Kinder liegt die Spanne zwischen 26.212 und 69.900 Euro. Statistisch gesehen gehören Paare mit zwei Kindern zur Mittelschicht, wenn sie über ein Einkommen zwischen 36.698 und 97.860 Euro verfügen.