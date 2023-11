Am Homecoming-Wochenende der Texas HBCU wurden auf einer Party außerhalb des Campus sieben Menschen erschossen

Sieben Menschen, darunter ein Kind, wurden am Sonntag auf einer überfüllten Party außerhalb des Campus erschossen in der Nähe der Prairie View A&M University, einer historisch schwarzen Hochschule in Texas, sagte das Büro des Sheriffs von Waller County.

Die Veranstaltung, eine Ausritt-Weideparty, die Die Veranstaltung fand während des Homecoming-Wochenendes von Prairie View A&M, etwa 3 km vom Universitätscampus entfernt, statt, an dem über tausend Menschen teilnahmen.

Ein Sprecher der Universität sagte, es sei nicht bekannt, ob einer der verletzten oder beteiligten Personen mit der Prairie View A&M University in Verbindung stehe.

„Obwohl dies keine offizielle PVAMU-Heimkehrveranstaltung war und nicht mit der Universität in Verbindung stand, ist unsere Campus-Gemeinschaft zutiefst besorgt um die Verletzten und alle, die von diesem Vorfall betroffen sind“, sagte ein Sprecher der Universität.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Wochen, nachdem bei einer Massenschießerei an der Morgan State University fünf Menschen verletzt wurden, was dazu führte, dass die Heimkehr zum ersten Mal in der Geschichte der Universität abgesagt wurde.

Bei Prairie View A&M wurde die Polizei am Sonntag kurz nach 22 Uhr zum Tatort gerufen und stellte fest, dass vier erwachsene Frauen, zwei erwachsene Männer und ein jugendlicher Mann Schusswunden an ihren Unterkörpern erlitten hatten. Sie hatten keine bekannten lebensgefährlichen Verletzungen, Das teilte das Büro des Sheriffs von Waller County in einer Erklärung mit.

Bei den Verletzten handelte es sich um Zuschauer eines Streits, an dem eine unbekannte Anzahl von Personen auf der Party beteiligt war, teilte das Büro des Sheriffs mit. In der Stellungnahme wird der Vorfall als schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe eingestuft.

Gemäß einer örtlichen Verordnung ist die Massenversammlung, die auf einem Feld stattfand und Fahrten mit dem Pferdeanhänger anbot, musste genehmigt werden. Der Waller County-Richter Trey Duhon, der unterschrieben hatte, sagte in einer Erklärung auf Facebook, dass die Verordnung vor mehr als drei Jahren erlassen wurde, als ähnliche Veranstaltungen auf Weiden zu einem Problem wurden. Beim jüngsten Vorfall hatte ein Parteiförderer an einer Anhörung zu einem Genehmigungsantrag teilgenommen und den Sicherheits-, Lärmpegel-, Hygiene- und Brandschutzanforderungen zugestimmt.

„Die Organisatoren haben die Genehmigungsbedingungen in einer Reihe von Punkten nicht eingehalten, und derzeit läuft eine Untersuchung, nicht nur der Schießerei selbst, sondern auch der Umstände der Veranstaltung, der Parksituation auf öffentlichen Straßen, des Mülls und der Abfälle usw.“ „Die Genehmigungsvoraussetzungen wurden nicht erfüllt“, sagte Duhon in der Erklärung.

In der Veranstaltungsgenehmigung, die Duhon auch auf Facebook veröffentlichte, war festgelegt, dass 35 Sicherheitskräfte vor Ort sein mussten, von denen mehr als die Hälfte lizenzierte Friedensoffiziere sein mussten. Nach Angaben der Polizei wurde die Sicherheit der Party von Polizisten des Waller County Precinct 3 und einer unbekannten privaten Sicherheitsagentur gewährleistet.

„Keines der Sicherheitsprotokolle, die von der Genehmigungsbehörde festgelegt und vom Projektträger genehmigt wurden, wurde zum Zeitpunkt des Vorfalls befolgt“, sagte das Büro des Sheriffs von Waller County.

Joe Sansone, der neben dem Ort wohnt, an dem die Party stattfand, sagte, er habe die Notrufnummer 911 angerufen, um die Veranstaltung kurz vor 19 Uhr schließen zu lassen. Er sagte, die Organisatoren der Party hätten die Genehmigungsauflagen nicht eingehalten, indem sie das Parken auf Privatgrundstücken erlaubten und die Leute weitergehen ließen die Straße und erlaubt den Zutritt von Allradfahrzeugen.

Sansone sagte, er habe an der Anhörung teilgenommen, als die Genehmigung für Massenversammlungen genehmigt wurde, weil die Partei mehrere Jahre hintereinander ein Problem für ihn und andere Nachbarn gewesen sei. Letztes Jahr drangen Partygänger auf sein Grundstück ein und jagten sein Vieh herum, sagte er.

„Das ist das dritte Jahr, in dem ich weiß, dass so etwas in meinem Hinterhof passiert“, sagte Sansone. „Sie haben sich an nichts gehalten, was ihnen in der Genehmigungsbesprechung gesagt wurde.“

Während der Veranstaltung kam es auch zu Stau, weil die Teilnehmer ihre Fahrzeuge illegal auf der Straße geparkt hatten und ihre Autos abgeschleppt wurden, sagte ein Sprecher des Sheriff-Büros.

Der Fall wird noch untersucht. Ein Sprecher des Sheriff-Büros von Waller County sagte, dass am Montag eine Pressekonferenz zu dem Vorfall stattfinden würde, könne aber keinen Zeitpunkt nennen.

Seit der Schießerei an der Morgan State University kam es auch an anderen historisch schwarzen Colleges und Universitäten zu ähnlichen Vorfällen.

Im August lenkte ein Polizeibeamter der Edward Waters University in Florida einen Schützen vom Campus ab, doch der Verdächtige erschoss anschließend drei Menschen tödlich in einem nahegelegenen Dollar-Laden.

Letzten Monat erlitten zwei Studenten der Bowie State University in Maryland nach einer Schießerei nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Bitte schauen Sie noch einmal nach Aktualisierungen.