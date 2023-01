Am Himmel erschien eine mysteriöse Spirale – Experten lösen Rätsel

tz Welt

Von: Tanja Banner

Am Himmel über Hawaii wird ein seltsames Phänomen beobachtet: Eine blaue Spirale entsteht und verschwindet kurz darauf wieder. Was steckt dahinter?

Update vom Donnerstag, 26. Januar, 16:15 Uhr: Hansjürgen Köhler von der UFO-Meldestelle und dem Central Research Network for Extraordinary Celestial Phenomena (CENAP) beschäftigt sich regelmäßig mit seltsamen Phänomenen am dunklen Himmel. Auf Nachfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA geht er zudem davon aus, dass hinter der beobachteten Spirale am Himmel ein Raketenstart von SpaceX steckt. „Diese Phänomene treten manchmal bei Raketenstarts in den oberen Schichten der Atmosphäre auf, wenn Resttreibstoffe aus der letzten Stufe verbraucht werden und die bereits untergegangene Sonne das Spektakel beleuchtet“, erklärt er und fügt hinzu: „Von der Erde aus sieht das Ganze spektakulär aus und mysteriös.“

In der Vergangenheit sei das Phänomen bei russischen Trägerraketen beobachtet worden, erinnert sich Köhler. Diese „zauberten solche Spiralen in den Nachthimmel und Verschwörungstheorien verbreiteten sich wie ‚Sternentore zu anderen Galaxien'“, so der Himmelsbeobachter.

Mysteriöse Spirale tauchte am Himmel auf – dahinter steckt der Raketenstart von SpaceX

Erstmeldung von Donnerstag, 26. Januar, 10:30 Uhr: Hawaii – Es ist kein Vogel, es ist kein Flugzeug – aber was ist es dann? Kürzlich wurde am Himmel über Hawaii ein mysteriöses Phänomen gesichtet, das Beobachter in Erstaunen versetzte: Eine blaue Spirale bildete sich und verschwand einige Zeit später wieder. Die vermeintliche Wolke, die im Laufe der Zeit unterschiedliche Formen annahm, wurde am 18. Januar 2023 vom Subaru-Teleskop auf Hawaii aufgenommen.

Doch was steckt hinter dem mysteriösen Phänomen, das mit bloßem Auge am Himmel über Hawaii zu sehen war und sich in Videos im Internet nachvollziehen lässt? Um einzugrenzen, was am Himmel über dem Subaru-Teleskop passiert ist, hilft es, sich das Video anzusehen, das die mysteriöse Spirale zeigt. Darin ist zunächst ein heller Fleck zu sehen, der sich über den Nachthimmel bewegt.

Mysteriöse blaue Spirale am Himmel über Hawaii

Erstens emittiert der helle Fleck etwas, das nach unten gebogen ist. Der Punkt wird größer, dann erscheint ein heller Punkt an der Stelle am Himmel. Der Fleck am Himmel verwandelt sich plötzlich in eine blaue Spirale, die sich einige Male dreht, größer wird und langsam verblasst. Aber was könnte ein solches Phänomen verursachen?

Am Himmel über dem Subaru-Teleskop auf Hawaii ist eine mysteriöse blaue Spirale zu sehen. © Nationales astronomisches Observatorium Japan

„Die Spirale scheint mit dem Start eines neuen Satelliten durch SpaceX zusammenzuhängen“, sagten Beamte des National Astronomical Observatory of Japan, das das Subaru-Teleskop betreibt. auf Twitter. Tatsächlich schickte Elon Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX am 18. Januar um 13:24 Uhr MEZ einen GPS-Satelliten für die US Space Force ins All – kurze Zeit später war das Spiralphänomen am Himmel über Hawaii zu sehen.

Seltsame blaue Spirale am Himmel: SpaceX-Raketenstart hat damit zu tun

Auch der Satellitenbeobachter Scott Tilley geht auf Twitter davon aus, dass die beobachtete Spirale etwas mit dem Start des SpaceX-Satelliten zu tun hat: Die Position der Spirale entspricht ziemlich genau der Position, an der sich die zweite Stufe der „Falcon 9“ befindet. -SpaceX-Rakete sollte in den Minuten nach dem Start sein, schrieb er auf Twitter.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine solche Spirale nach einem Raketenstart von SpaceX am Himmel beobachtet wurde. Das Phänomen tritt auf, wenn die Oberstufe der Falcon 9-Rakete ungenutzten Treibstoff ablässt. Nach einem Raketenstart im Juni 2022 erklärte das Portal Spaceweather.com das Phänomen näher: „Die Oberstufe drehte sich wahrscheinlich um ihre längste Achse, um die Flugrichtung zu stabilisieren, daher die Spiralform.“

SpaceX-Raketenstarts liefern oft seltsame Beobachtungen

Die Raketenstarts von SpaceX führen dazu, dass immer häufiger seltsame Dinge am Himmel beobachtet werden – zum Beispiel wurden auch quallenähnliche Formen beobachtet. Am auffälligsten sind jedoch die „Starlink“-Satelliten, die SpaceX ins All schickt. In den Tagen nach dem Start sind sie meist sehr auffällig am Himmel zu sehen (sie erscheinen wie eine „Perlenkette“ am Himmel) und sorgen regelmäßig für Anrufe und E-Mails bei der UFO-Meldestelle CENAP.

Aber auch andere Phänomene im Zusammenhang mit den Raketenstarts von SpaceX werden gelegentlich gemeldet. In der Meldestatistik für 2022, die die UFO-Meldestelle kürzlich veröffentlicht hat, sind neben 238 „Starlink“-Meldungen auch 52 Phänomene rund um Raketenstarts aufgeführt. Insgesamt erhielt das UFO-Meldezentrum im vergangenen Jahr 729 Meldungen über seltsame Himmelsphänomene. (Tab)