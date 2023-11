Kairo/Gaza

Die Behandlung palästinensischer Verletzter aus dem Gazastreifen in Ägypten rückt offenbar näher. Am Mittwochmorgen fuhren mehr als ein Dutzend ägyptische Krankenwagen zu einem Tor am Grenzübergang Rafah, wie Bilder des staatsnahen Fernsehsenders Al-Kahira News zeigten.

Nach Angaben des Generalsekretärs des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nordsinai, Raed Abdel Nasser, standen 40 Krankenwagen bereit. Laut Al-Kahira News warteten sie im Transitbereich des Grenzübergangs auf ägyptischer Seite.

Die Grenzbehörde in Gaza wurde am Dienstagabend von ägyptischer Seite über den geplanten Schritt informiert. 81 Schwerverletzte könnten am Mittwoch in Rafah die Grenze überqueren, um in ägyptischen Krankenhäusern behandelt zu werden, hieß es in einer Erklärung der Behörde. Auch Mitarbeiter des Ägyptischen Roten Halbmonds wurden am Dienstag informiert, sich für die Eröffnung bereitzuhalten.

Seit Beginn des Gaza-Krieges ist in Ägypten keine Behandlung der Verletzten mehr möglich. Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah und wer ihn passieren darf, ist streng geregelt. Der Übergang wurde bisher vor allem zur Lieferung von Hilfsgütern genutzt.

Feldlazarett in Ägypten

Ägypten hat bereits ein Feldlazarett zur Behandlung palästinensischer Verwundeter gebaut. Es befindet sich hinter einem Regierungskrankenhaus in der Stadt Sheikh Suwaid, etwa 15 Kilometer vom Grenzübergang Rafah entfernt. Berichten zufolge verfügt es über mindestens 300 Betten.

Al-Kaira News berichtete, dass Ägypten bereit sei, etwa 80 Verwundete aufzunehmen, die in Sheikh Suwaid und in der Küstenstadt Al-Arish behandelt würden. Abdel Nasser vom Ägyptischen Roten Halbmond sagte, auch Verlegungen in andere Spezialkrankenhäuser seien möglich, darunter auch in Kairo.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden im Krieg rund 8.300 Zivilisten im Gazastreifen getötet und 21.500 weitere verletzt. Diese Informationen können noch nicht unabhängig überprüft werden.

Seit die islamistische Hamas 2007 gewaltsam die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat, verschärft Israel die von Ägypten unterstützte Blockade des Küstengebiets. Auch die Regierung in Kairo befürchtet, dass eine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge über Rafah nach Ägypten gelangen könnte.