Am Donnerstag wird das Bürgereinkünftegesetz ein letztes Mal im Bundestag beraten.

CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Kritik am geplanten Bürgergeld bekräftigt – bietet der Bundesregierung aber die Unterstützung der Union für eine rasche Anhebung der Regelsätze der Grundsicherung an.

Der Chef der Unionsfraktion sagte in den ARD-„Tagesthemen“, er wolle dieser Diskussion „ein bisschen die Schärfe nehmen“. Am Montag werde er dem CDU-Parteivorstand und dem Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorschlagen, „dass wir der Bundesregierung anbieten, noch in dieser Woche einen verbindlichen Beschluss des Deutschen Bundestages über die Anhebung der Regelsätze zu fassen“. Die Sätze des alten Hartz-IV-Systems müssen schnellstmöglich angehoben werden. Das muss spätestens am 1. Januar geschehen.

„Und dann müssen wir über diesen Systemwechsel sprechen, der mit diesem sogenannten Bürgergeld gemacht wird“, so Merz weiter. Merz verwies auf die geplanten Schutzgüter und Wartezeiten, mit denen die Union nicht einverstanden sei.

Union bemängelt fehlende Anreize

Das zum 1. Januar geplante Bürgergeld soll die bisherige Hartz-IV-Grundsicherung ablösen. Ziel ist es, die Betroffenen in die Lage zu versetzen, sich stärker auf die Weiterbildung und Arbeitssuche zu konzentrieren. Sie sollen vom Jobcenter weniger unter Druck gesetzt werden. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen steigen. Alleinstehende sollen monatlich 502 Euro erhalten, Jugendliche 420 Euro. Alleinstehende erhalten heute 449 Euro.

Laut Bundesarbeitsministerium sollen u. a. Vermögen und Eignung der Wohnung erst nach 24 Monaten ab Bezug der Grundsicherung (Wartefrist) geprüft werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Vermögen bis zu 60.000 Euro und bis zu 30.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt nicht berücksichtigt werden sollen (geschütztes Vermögen).

Gewerkschaftspolitiker warnen vor Missbrauch von Sozialleistungen. Sie beklagen auch, dass es keine Anreize zur Rückkehr an den Arbeitsplatz gebe. Auch Änderungen von SPD, Grünen und FDP an den ursprünglichen Plänen überzeugten sie nicht. Die Ministerpräsidenten von CDU und CSU könnten das Vorhaben im Bundesrat blockieren.

Grünen-Fraktionschef wirft Union Stimmungsmache vor

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte der „Augsburger Allgemeinen“, Bürgergeld sei der falsche Weg. Das Prinzip des Forderns und Förderns wird durch das Bürgergeld aufgegeben. Trotz zahlreicher Stellenangebote würden die Pläne der Koalition Anreize zur Aufnahme einer Arbeit untergraben. „Dadurch wird der Nutzen zementiert und die Demotivation statt Arbeitsaufnahme gefördert.“ Dobrindt: „Während bundesweit Fachkräfte gesucht werden, fördert die Ampel Sozialleistungen und schafft auch neue Anreize für die Zuwanderung in unser Sozialsystem.“

Grünen-Fraktionsvizepräsident Andreas Audretsch warf der Union im Streit „Schäbigkeit“ vor. „Als Ampel haben wir unseren Gesetzentwurf zum Bürgereinkommen angepasst, auf Kritik reagiert und sind mit ausgestreckter Hand auf die Union zugegangen“, sagte Audretsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). „Die Union reagiert darauf mit mehr Fake News und einem Schäbigkeitswettbewerb.“ Die Union scheut sich nicht, für ihren Wahlkampf schamlos falsche Zahlen und Grafiken aus AfD-nahen Zeitungen zu kopieren. „Alles mit nur einem Ziel: Leute gegeneinander auszuspielen, die wenig Geld haben.“ Die Union müsse gefragt werden, „ob sie ihre populistische Stimmung auf Kosten der Menschen in unserer Gesellschaft verantworten will“.

Heil verteidigt Bürgergeld

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wies erneut Kritik an dem Vorhaben zurück. In den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wandte er sich insbesondere an die CSU. „Es ist ganz offensichtlich, dass gerade die CSU im Netz mit falschen Zahlen argumentiert hat.“ Das ist Gift für eine politische Debatte. Fest steht übrigens, dass sich die Arbeit auch nach der Einführung des Bürgereinkommens lohnen wird. „Wir haben dafür den Mindestlohn erhöht, wir haben Kindergeld und Wohngeld, das wird erhöht. Wir haben also eine Lohnlücke», betonte Heil. „Die Union redet sich etwas ein. Sie soll umkehren.“

Heil ging davon aus, dass die Reform am Donnerstag vom Bundestag gebilligt werde. Nach dem Bundestag ist der Bundesrat an der Reihe. In der Kammer der Länder könnten die Ministerpräsidenten der Union die Einkünfte der Bürger sperren. Die nächste Bundesratssitzung, bei der das Thema höchstwahrscheinlich auf der Tagesordnung stehen wird, ist für den 25. November geplant. Sollte es dort zu einer Sperrung kommen, müsste der Vermittlungsausschuss über die Zukunft des Projekts entscheiden.

Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium von Bundestag und Bundesrat, das einen Konsens herbeiführen soll, wenn vom Bundestag verabschiedete Gesetze in der Länderkammer keine Mehrheit finden. Das Sperren von Bürgergeldern könnte auch den ohnehin engen Zeitplan beeinträchtigen – und die Einführung zum 1. Januar gefährden.