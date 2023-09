BAm bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag stehen unter anderem rund 38.000 Sirenen für den Probealarm zur Verfügung. Allerdings wird es noch mindestens einige Monate dauern, bis zumindest einige davon zentral gesteuert werden können, wie der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte.

„Die Sirenen müssen von den städtischen Leitstellen ausgelöst werden; „Da muss also jemand in der Leitstelle den Knopf drücken“, sagt der Behördenchef. Dies ist auch der Grund, warum der Sirenenalarm nicht gleichzeitig mit der Warnung per App oder Cell Broadcast erfolgt. „Unser Ziel ist es, dass künftig alle Sirenen, bei denen dies technisch machbar ist, direkt vom Bund gesteuert werden können“, erklärt Tiesler. Es ist jedoch noch nicht sicher, ob dies am nächsten Warntag im September 2024 der Fall sein wird.

In der Praxis sind bundesweite Warnungen – abgesehen vom Testalarm – ohnehin absolute Ausnahmefälle. Gewarnt wird meist lokal oder regional, beispielsweise vor Überschwemmungen oder Waldbränden.

„Bisher wurden rund 38.000 Sirenen registriert“, sagt der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, im dpa-Interview. Eine ähnliche Dichte an Sirenen herrscht beispielsweise in den Niederlanden, abhängig von der Größe des Staatsgebiets, wo an jedem ersten Montag im Monat ein Probealarm ausgelöst wird.

Niemand weiß, wie viele Sirenen es in Deutschland gibt

Ein vollständiges und aktuelles Bild der in Deutschland installierten funktionsfähigen Sirenen werde im Jahr 2024 verfügbar sein, fügte Tiesler hinzu: „Das bundesweite Sirenenkataster soll im Laufe des nächsten Jahres als Plattform mit aktuellen Daten zur Verfügung stehen.“







Das BBK wird am Donnerstag gegen 11 Uhr einen Probealarm auslösen. Dies wird dann unter anderem über Warn-Apps, Radio- und Fernsehsender sowie knapp 6.600 digitale Anzeigetafeln kommuniziert. Die sogenannten Stadtinformationstafeln können direkt vom BBK aus angesteuert werden.

Auch per Cell Broadcast soll wieder gewarnt werden. Jeder Handynutzer, der sich mit eingeschaltetem Handy in einem bestimmten Gebiet aufhält, erhält eine durch einen Ton angekündigte Textnachricht – vorausgesetzt, das Gerät ist nicht zu alt und die notwendigen Updates wurden durchgeführt. Beim Warning Day im vergangenen Jahr lag die Reichweite von Cell Broadcast bei rund 53 Prozent, wie das BBK unter Berufung auf eine eigene Umfrage berichtete.

Die Zahl der Sirenen ist heute höher als noch vor einigen Jahren, auch wenn es mancherorts in Deutschland noch immer keine Sirenen gibt. Nach dem Ende des Kalten Krieges galten die Geräte vielerorts als unnötig und wurden nicht mehr repariert oder demontiert. Nun gibt es jedoch Bestrebungen, dies zu ändern. Es gibt auch entsprechende Förderprogramme.







Allerdings weiß niemand genau, wie viele Sirenen es vor fünf oder zehn Jahren gab. Denn der bundesweite Überblick – Katastrophenschutz ist Landessache – entsteht erst jetzt.

Am ersten bundesweiten Warntag 2020 ging einiges schief, weshalb der damalige BBK-Chef Christoph Unger seinen Posten räumen musste. Beim zweiten Test am 8. Dezember 2022 lief es besser. „Insgesamt können wir mit einer Quote von rund 90 Prozent über alle Warnkanäle zusammengenommen durchaus zufrieden sein“, sagt Tiesler.

Der Chef der Behörde, der früher oft vorgeworfen wurde, mit seinen Aufrufen zum Selbstschutz Panik zu schüren, sieht die Bevölkerung nun besser aufgestellt, wenn es um die persönliche Vorbereitung auf Krisen und Katastrophen geht.

Im dpa-Interview sagt er: „Unsere Aktionen und Ereignisse wie die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich stärker um die persönliche Vorsorge kümmern.“ „Mit Krisen- und Katastrophenszenarien umgehen.“

Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage hervor, die das Bonner Büro seit anderthalb Jahren regelmäßig durchführt. Auch die Zahl der Downloads und Leitfäden zu Vorsorgefragen, die das BBK auf Anfrage verschickt, ist gestiegen.

Allerdings haben die Bundesbehörden noch keine überzeugende Antwort auf die Frage nach Bunkern oder anderen Schutzräumen für den Fall eines militärischen Angriffs. „Wir beschäftigen uns derzeit mit der Frage, wie wir mit den verbleibenden 579 Notunterkünften umgehen“, sagt Tiesler. Er fügt hinzu: „Das ist ein komplexes Thema, denn seit der Entscheidung im Jahr 2007, keine öffentlichen Bunker mehr zu betreiben, stehen wir noch ganz am Anfang.“