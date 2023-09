Konzentrationsschwäche, Verwirrtheit und Vergesslichkeit: Der Unterschied zwischen Zerstreutheit im Alter und dem Ausbruch einer Demenz ist oft schwer zu erkennen. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz, bei der sich Eiweiß im Gehirn ansammelt und Nervenzellen absterben.

Alzheimer-Krankheit: Verlust kognitiver Fähigkeiten und Persönlichkeitsveränderungen

Die Folge: Die Betroffenen verlieren kognitive Fähigkeiten wie Merken, Denken, Lernen und Bewerten. Auch Orientierung, emotionale Fähigkeiten und Sprachkenntnisse sind beeinträchtigt. Typische erste Anzeichen sind Schwierigkeiten bei der Wortfindung und Orientierung, ein schwindendes Kurzzeitgedächtnis und sogar Persönlichkeitsveränderungen. Je nach Krankheitsbild erkennen die Betroffenen ihre engsten Freunde teilweise nicht mehr wieder. Ist die Alzheimer-Demenz einmal ausgebrochen, kann sie bestenfalls hinausgezögert, aber nicht aufgehalten oder gar geheilt werden.

Die Zahl der an Alzheimer erkrankten Menschen wird sich voraussichtlich verdreifachen

Eine globale Datenanalyse der University of Washington prognostiziert, dass sich die Zahl der Menschen, die an Alzheimer und anderen Formen der Demenz leiden, bald fast verdreifachen wird, von etwa 57 Millionen im Jahr 2019 auf 152 Millionen im Jahr 2050.

Doch warum sollten die Zahlen in Zukunft so stark steigen? Die US-Langzeitstudie „The Chicago Health and Aging Project“ geht dieser Frage nach und zeigt nun Risikofaktoren auf, die die gefürchtete Alterskrankheit begünstigen können. Die Studie beziffert sogar die Zahl demenzfreier Jahre, die wir aktiv steigern können, wenn wir fünf Faktoren in unserem Leben berücksichtigen.

Studie zeigt Einfluss des Lebensstils

Die Forscher analysierten Daten von 2.449 Menschen ab 65 Jahren, alle aus einem Viertel im südlichen Teil von Chicago. Sie definierten fünf variable Lebensstilfaktoren, die die Entstehung der Alzheimer-Demenz begünstigen können:

Ernährung

kognitive Aktivität im späteren Leben

physische Aktivität

Rauch

Alkoholkonsum

Jeder Faktor entspricht einem Gesundheitsscore von 0 bis 5: Je höher der Score, desto gesünder ist der Lebensstil des Studienteilnehmers. Wenn ein Teilnehmer vier oder fünf der Kategorien erfüllt, gilt er als gesunder Lebensstil. Berücksichtigt wurden Faktoren wie Alter, ethnische Zugehörigkeit, Familienstand, Bildungsstand und genetische Risiken.

Das Ergebnis: Die Teilnehmer mit einem gesunden Lebensstil hatten nicht nur eine längere Lebenserwartung – sie verbrachten die zusätzlichen Lebensjahre auch ohne Demenz, wie die folgenden Ergebnisse veranschaulichen.

Demenz und Lebenserwartung bei Frauen im Alter von 65 Jahren:

Gesunder Lebensstil (Punktzahl 4 oder 5):

Durchschnittliche zusätzliche Lebenserwartung: 24,2 Jahre

Durchschnittliche Anzahl Jahre mit Demenz: 2,6 Jahre (10,8 % der letzten Lebensjahre)

Ungesunder Lebensstil (Score 0 oder 1):

Demenz und Lebenserwartung bei Männern im Alter von 65 Jahren:

Gesunder Lebensstil (Punktzahl 4 oder 5):

Durchschnittliche Lebenserwartung: 23,1 Jahre

Durchschnittliche Anzahl Jahre mit Demenz: 1,4 Jahre (6,1 % der letzten Lebensjahre)

Ungesunder Lebensstil (Score 0 oder 1):

Durchschnittliche Lebenserwartung: 17,4 Jahre

Durchschnittliche Anzahl Jahre mit Demenz: 2,1 Jahre (12,0 % der letzten Lebensjahre)

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass ein Lebensstil mit schlechter Ernährung, mangelnder geistiger und körperlicher Aktivität sowie Rauchen und Alkoholkonsum starke Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer-Erkrankung und eine geringere Lebenserwartung haben.