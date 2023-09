CNN

—



Alyssa Henry, die CEO von Square – einer Einheit von Jack Dorseys Fintech-Unternehmen Block – wird nächsten Monat ihren Posten im Unternehmen verlassen.

Laut einem am Montag eingereichten Zulassungsantrag wird Henry, der seit über neun Jahren bei Block arbeitet, am 2. Oktober als CEO von Square zurücktreten.

Square ist der Zahlungslösungszweig von Block, zu dessen Dach mehrere weitere Geschäftsbereiche gehören, darunter die beliebte Cash-App-Plattform.

Dorsey, dessen derzeitiger Titel Block Head und Chairman ist, wird eine zusätzliche Rolle als „Square Head“ übernehmen, heißt es in der Einreichung weiter.

Der Grund für Henrys Weggang war nicht sofort klar.

„Als CEO von Square half Alyssa Henry dabei, das Unternehmen in ein softwaregesteuertes Technologieunternehmen umzuwandeln, leitete das Team während der Unsicherheit globaler Pandemie-Lockdowns und erweiterte unser Dienstleistungsspektrum für kleine Unternehmen auf der ganzen Welt“, sagte ein Sprecher des Block-Unternehmens CNN in einer Erklärung am Montag.

„Square ist zu dem, was es heute ist, zu einem großen Teil dank Alyssas Führung und wir wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Henry hatte verschiedene Funktionen bei Square inne und leitet das Unternehmen seit 2015 effektiv. Vor Square hatte sie Positionen bei Amazon Web Services und Microsoft inne.