Drei deutsche Spieler stehen im Achtelfinale des Tennisturniers in Hamburg. Nach dem 19-jährigen Talent Noma Noha Akugue schaffte es am Montag auch Jule Niemeier ins Achtelfinale des mit 235.680 Euro dotierten Sandplatzturniers am Rothenbaum.

In einem deutschen Duell setzte sich die 23-jährige Niemeier nach hartem Kampf gegen die Hamburgerin Ella Seidel mit 7:6 (7:5), 1:6, 6:3 durch. Am Sonntag erreichte die Hamburgerin Tamara Korpatsch als erste Lokalmatadorin die zweite Runde.

Daniel Altmaier ist der erste deutsche Spieler, der das Achtelfinale erreicht. Der 24-jährige Kempener besiegte am späten Abend den 13 Jahre älteren Franzosen Richard Gasquet mit 7:5, 6:4.

Zverev am Dienstag im Einsatz

Am Mittag feierte Noma Noha Akugue ihren bisher größten Erfolg. Erstmals schaffte es die Spielerin aus Reinbek bei Hamburg in die zweite Runde eines WTA-Events. Die Weltrangliste – 207. gewann gegen Laura Pigossi 7:5, 6:4. Sie unterlag der Brasilianerin in der zweiten Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in Paris. Dank einer Wildcard steht Akugue zum ersten Mal überhaupt im Hauptfeld eines WTA-Turniers.

Im Achtelfinale erwartet sie eine schwierige Aufgabe: Sie trifft auf die Siegerin des Spiels zwischen der an Nummer eins gesetzten Kroatin Donna Vekic und der Australierin Storm Hunter. Niemeier kennt bereits ihre nächste Gegnerin: Die Dortmunderin trifft auf die Kasachin Julija Putinzewa.

Auch Olympiasieger Alexander Zverev wird am Dienstag in seiner Heimatstadt eröffnen. Der 26-Jährige, an Nummer vier gesetzt, trifft in der ersten Runde der mit über 1,8 Millionen Euro dotierten Herrenkonkurrenz auf den Slowaken Alex Molcan. (dpa)