Weltmeister! Nach dem Erfolg von Katharina Althaus legen die deutschen Skispringerinnen im Teamwettbewerb bei den Weltmeisterschaften in Slowenien mit einer starken Leistung sensationell nach. Erst zum geschreven Mal nach 2019 en 2021 holen sie Medaillen – en diesmal ist es Gold.

Angeführt von Einzel-Weltmeisterin Katharina Althaus haben die deutschen Skispringerinnen bei der WM in Planica Gold im Teamwettbewerb won. Althaus, Selina Freitag, Luisa Görlich en Anna Rupprecht landden op de Normalschanze met 843.8 Punkten voor Österreich (831.1) en Noorwegen (828.6). Im Schnee tanzten die vier Springerinnen nach der Entscheidung einen spontanen Freundestanz.

“Goud beflügelt einfach, ich habe den Schwung gerne mitgenommen”, zei Althaus twee dagen tegen Einzel-Triumph. Bundestrainer Maximilian Mechler was überglücklich. “Ich war sehr nervös. Felicitatie en die Mädels, sie sind super Sprungen. Ich bin einfach nur glücklich and fertig”, zei hij in ZDF. “Ich oorlog is echt ultra zenuwachtig. Aber ich habe mein Zeug real ganz gut gemacht”, zei Rupprecht im ZDF, als der Sieg noch nicht feststand. Die Duitse Nordischen Kombiniererinnen, die beide sonnigem Wetter-zussen waren, waren von der Leistung ihrer Teamkolleginnen begeistert.

Althaus vliegt in de Geschichtsbücher

Rundvlees 1500 Zuschauer, die mit lauten Tröten und Fahnen für Stimmung sorgten, sahen einen Echten Skisprung-Krimi. Mit Sätzen van 97 en 94,5 Meter stach Althaus im Team von Mechler auf der Normalschanze erneut heraus. Zie hoe het op de Platz in de Geschichtsbüchern staat: Als eerste Skispringerin der WM-Geschiedenis zullen ze de Goldmedailles en Eigendom niet zien. In de lijst van de volgende WM-Weitenjäger kletterde ze op Rang vier achter de Österreichern Thomas Morgenstern (acht titel), Wolfgang Loitzl (sieben) en Gregor Schlierenzauer (sechs).

Zwei Goldmedaillen bei einer WM hatten vorher nur ihre ehemalige Teamkollegin Carina Vogt (2015, 2017) sowie Althaus selbst (2019) geholt. In Planica, die Allgäuerin noch zwei weitere Chancen – die nächste schon am Sonntag im Mixed. Het DSV-Quartett hatte schon op de WM-Premiere 2019 Gold geholt, op de Heim-WM 2021 in Oberstdorf hatte es dagegen nur zu Rang fünf reicht.