Altersvorsorge: Lebensversicherer erhöhen die Zinsen

Stand: 07.12.2022 16:24 Uhr

Bei den Lebensversicherern zeichnet sich eine Trendwende ab. Deutschlands zweitgrößter Lebensversicherer, R+V Leben, wird den Gesamtzins 2023 deutlich erhöhen. Branchenführer Allianz hatte bereits vorgeprescht.

Die Zinswende hat positive Folgen für Millionen von Lebensversicherten in Deutschland. Die hierzulande beliebte Altersvorsorge wird bald wieder höhere Zinsen bieten. Der zweitgrößte Lebensversicherer Deutschlands, R+V Leben, will seine fünf Millionen Kunden an steigenden Zinsen beteiligen.

Mehr Spielraum für die Versicherungswirtschaft

Die Gesamtrendite der das Neugeschäft dominierenden „Safe+Smart“-Rentenversicherungen des Wiesbadener Anbieters wird 2023 um 0,75 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent steigen. Dort fließt allerdings nur ein Teil der Ersparnisse ins Sicherungsvermögen mit garantierte Zinsen.

Für die „Performance“-Produkte mit niedrigeren Garantien zahlt die R+V Life einen Gesamtzins von 2,4 Prozent (2022: 1,85 Prozent), der darin enthaltene aktuelle Zinssatz steigt von 1,55 Prozent auf 1,75 Prozent. „Die Zinsen sind im laufenden Jahr sehr schnell und sehr stark gestiegen“, erklärte R+V-Leben-Chefin Claudia Andersch.

Die Allianz erhebt erstmals seit 15 Jahren Zinsen

Auch der Marktführer Allianz Leben steigerte Anfang der Woche die Gesamtrendite seiner mit „Performance“ vergleichbaren Produktlinie „Perspektive“ um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent.

Das Beispiel könnte Schule machen, glaubt Lebensversicherungsexperte Reiner Will von der Kölner Ratingagentur Assekurata. Branchenweit rechnet er aber im Schnitt nur mit Steigerungen von 0,1 bis 0,15 Prozentpunkten, „vielleicht sogar noch ein Hauch mehr“. Der finanzielle Effekt für die Kunden soll begrenzt sein. „Das merkt kein Versicherter in seinem Bestand.“

Den Anstoß gibt die Zinswende der EZB

Vor dem Hintergrund der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EBZ) ist der jahrelange branchenweite Policenrückgang jedoch offenbar beendet. Die EZB beendete in diesem Jahr ihre Nullzinspolitik und erhöhte den Leitzins mehrfach, zuletzt um 0,75 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent im November.

Für die Ratssitzung kommende Woche rechnen Experten mit einer Verlangsamung des geldpolitischen Straffungstempos: Im Durchschnitt rechnen Ökonomen mit einem Anstieg der Zinsen um 0,5 Prozentpunkte.