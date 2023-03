Im Ahrtal sudlich vom alten Regierungssitz Bonn unterhielt the Bundesregierung long one Bunker as Zufluchtsort für den Kriegsfall. Als er een oorlog van 60 jaar bestaat, is duidelijk dat deze een Atomwaffenangriff niet in stand houdt. Als alternatief heeft Willy Brandt een “Beweglichmachen” der Regierung in Zügen opgericht.

Die Bundesregierung heeft een halben Jahrhundert für den Kriegsfall auch een Rückzug in Züge auf Gleisenstatt in ihren Bunker im Ahrtal erwegen. Achterliggende oorlog sterft Angst voor een Blackout van de Elektronik in de Regierungsbunker. Dat heeft betrekking op Akten der Bundesregierung im Bundesarchiv hervor. Begin 1971 door de kwaadaardige Kanzler Willy Brandt een Untersuchung mit dem Namen “Gewitter” in Auftrag, in der es um “Neuerkenntnisse der Auswirkungen des bei Kernwaffenexplosionen auftretenden elektromagnetische Impulses (EMP) gingen.”

Jörg Diester, auteur mehrerer Bücher über den inzwischen aufgegebenen en teilweise in een museum verwandelt Regierungsbunker, erläutert, “Gewitter” habe für einen Wendepunkt in der Verteidigungsstrategie Deutschlands gestanden. In der Ära Brandt sei een deutliche Distanzierung zum Regierungsbunker zu beobachten. “Nie wieder gewann die Anlage die Bedeutung, die ihr ursprünglich zugedacht war.”

Das Bundesinnenministerium schreef 1971 in een Entwurf zu “Gewitter”, der Bau “einer neuen Befehlsstelle” statt des Ahr-Bunkers südlich von Bonn sei anzustreben. Bis dahin sollte es Zwischenlösungen geben: “Beweglichmachen der BReg (Bundesregierung) in four Zügen und Ausbau der geschützten Teile der Kasernenanlage Kusel as sisterätzliche feste Unterkunft der beweglich gemachten BReg.” Daraufhin in Auftrag gegebene Studien heelten indessen eine Flucht in Züge en in de schadelijke Kaserne Kusel im zuidwestelijk Rheinland-Pfalz voor nicht praktische kabel.

Von een nieuwe Regierungsbunker oorlog met Diester in de Akten später nicht mehr die Rede. Als de beste beschermingsmanlage in twee einstigen Eisenbahntunnels onder Weinbergen was, was het einde van de Fertigstellung 1971 technisch gezien superieur aan gewesen: Bereits 1962 hätten Experten mit weitaus stärkeren Atomwaffen as der Hiroshima-Bombe gedechnet – vielen zo vielen voor de bunker.

Im Krisenfall met der Lufthansa naar Florida?

Het Bundesinnenministerium teilt der dpa mit Blick auf Fragen zu diesen Themen mit, damalige Unterlagen der Bundesverwaltung mit bleibendem Wert befänden sich inzwischen im Bundesarchiv. Als het een keer gebeurt, kan het zijn dat u niet weet wat de geheimhoudingsplicht is. Die Fluchterwägungen des Bundes in den siebziger Jahren waren somit von dem Ministerium herbevestigd noch dement.

Laut Diester heeft als eerste bericht in de media geschreven, “dass die Bundesregierung im Krisenfall auch mit der Lufthansa zu onem Ausweichsitz nach Orlando in Florida ausgeflogen zijn sollte”. Dafür habe er aber bisher keine Belege im Bundesarchiv entdeckt. Het Bundesinnenministerium heeft ervoor gezorgd dat het niet op de hoogte is.

Nach Angaben des Ministeriums kan ein heutiger Kriegsfall bedeuten, Bundesbehörden “en einen anderen, geschützteren Platz zu verlagen en sterven amtsgeschäfte auch kurzfristig in besonders geschützten Räumen wahrzunehmen”. Het Bundesinnenministerium heeft verschillende wegen die “herausgehobenen Koordinierungsaufgaben” zijn en “Lagezentrum im 24/7-Betrieb auch eigene, hinsichtlich Verfügbarkeit besonders abgesicherte IT-Infrastrukturen and hat eine Liegenschaft as Ausweichsitz ertüchtigt”. Nähere Angaben dazu Mache das Bundesinnenministerium nicht.