Wer beim Anblick der bunten Gläser von Roman Runkel, die oft zufällig die gleiche Farbe wie sein Poloshirt haben, und bei der Bewunderung all seiner Raritäten eins zu eins zusammenzählt, hat recht: Runkel ist nicht nur seit 37 Jahren Gastronom, wie er schnell bemerkte fügt in seinem Kopf hinzu, aber auch Händler des TV-Einschaltquotenhits „Bares für Rares“. Er kann rechnen, er kann feilschen und er weiß immer, was er will.