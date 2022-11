Als Xi wieder auftaucht, fällt Europa erneut Chinas Teile-und-Herrsche-Taktik zum Opfer – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

BALI, Indonesien – Alle europäischen Staats- und Regierungschefs wollten beim G20-Gipfel diese Woche auf Bali ein Einzelgespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Nicht jeder hat einen bekommen.

Der Wunsch der Europäer, Xi zu treffen, wurde durch die Tatsache getrieben, dass diese Woche die erste Gelegenheit war, den chinesischen Führer bei einem großen diplomatischen Jamboree seit den Lockdowns Anfang 2020 zu treffen, als die Coronavirus-Pandemie in China begann und sich auf die Welt ausbreitete.

Die Europäer mussten sich immer damit abfinden, dass sie fahrplanmäßig um die Krümel kämpfen würden. US-Präsident Joe Biden verbrachte dreieinhalb Stunden mit Xi, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron musste sich mit (immer noch durchaus respektablen) 43 Minuten begnügen.

China belebte auffällig seine seit langem bewährte Taktik, bestimmte EU-Länder und deren nationale Interessen zu umwerben, was es oft benutzt hat, um Brüssel zu destabilisieren. (Als Brüssel 2013 mit einem umfassenden Handelskrieg drohte, weil China den EU-Markt für Solarmodule und Telekommunikationsausrüstung untergraben würde, zerschmetterte China gekonnt die Einheit der EU, indem es mit Vergeltungsmaßnahmen gegen französischen und spanischen Wein drohte und Paris und Madrid gegen EU-Handelsbeamte ausspielte.)

Wieder einmal verfolgte China auf Bali den klugen Ansatz von Nation zu Nation und traf Macron, den spanischen Premierminister Pedro Sánchez, die Italienerin Giorgia Meloni und den Niederländer Mark Rutte, während es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel auswich . Zumindest ein Treffen mit Michel war in diplomatischen Kreisen weithin erwartet worden.

China sträubt sich über die EU-Bezeichnung, es sei ein „systemischer Rivale“ von Brüssel, und beschloss stattdessen, seinen Einfluss auf einzelne europäische Länder geltend zu machen.

Nimm das Treffen mit Rutte. Das Hauptinteresse des chinesischen Führers bestand darin, dass die Niederlande, die Heimat des Chipherstellers ASML, eines Unternehmens, das Schlüsselausrüstung für die Mikrochipherstellung herstellt, keiner EU-US-Handelskoalition beitreten sollten, die China von neuen Technologien verdrängen will.

„Es ist zu hoffen, dass die Niederlande das Engagement Europas für Offenheit und Zusammenarbeit verstärken“, bemerkte Xi in einer Lesung des niederländischen Treffens. Übersetzung: Machen Sie keine Handelsprobleme wegen Mikrochips.

Mit Sánchez spielte Xi die Bedeutung Chinas als Motor für den Tourismus in Spanien heraus, einem Sektor, in dem Madrid besonders an hochkarätigen Besuchern aus Asien interessiert ist. „Die beiden Seiten müssen sich gut auf das chinesisch-spanische Jahr der Kultur und des Tourismus vorbereiten, um eine größere Unterstützung der Bevölkerung für die chinesisch-spanische Freundschaft aufzubauen“, sagte Xi.

In ähnlicher Weise zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua Macron mit den Worten, er wünsche sich mehr geschäftliche Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Luftfahrt und zivile Kernenergie. Der chinesische Bericht über das Xi-Meloni-Treffen war, dass Peking mehr „hochwertige“ Waren – vermutlich der Luxus- und Gourmet-Sorte – importieren und in den Bereichen Fertigung, Energie und Luft- und Raumfahrt zusammenarbeiten würde.

Also, viel Zusammenarbeit. Kein Verdacht auf jene „systemische Rivalität“, von der die fiese EU in Brüssel spricht.

Macron schmiegt sich an Xi

Als Zeichen dafür, dass sich die diplomatische Strategie von Xi auszahlt, ging Macron Xi gegenüber auf eine nicht konfrontative Weise vor und massierte sogar das Ego des chinesischen Führers.

Die chinesische Botschaft in Paris förderte a Video von TikToks chinesischem Äquivalent Douyin, in dem Macron seine besten Wünsche an China übermittelte, nachdem Xi ein normbrechendes neues Mandat erhalten hatte. (Xi wurde in einem hochgradig choreografierten Parteitag für eine dritte Amtszeit zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei ernannt.)

Macron lobte Xi auch als eine „aufrichtige“ Persönlichkeit, die „in den nächsten Monaten die Rolle eines Vermittlers spielen“ sollte, um eine weitere russische Aggression gegen die Ukraine zu stoppen – obwohl Peking seitdem keine Anzeichen dafür gezeigt hat, dass er für eine solche Rolle geeignet ist Der Krieg brach im Februar aus.

Macron ignorierte Chinas tödliche Spannungen im Himalaya mit Indien, eskalierende Spannungen mit Taiwan oder militärisches Abenteuer im Südchinesischen Meer und erklärte: „China ruft nach Frieden … [There is] eine tiefe und ich weiß aufrichtige Verbundenheit mit … der UN-Charta.“

Macron sagte Reportern auch, er plane, Anfang nächsten Jahres China zu besuchen. Das sieht aus wie eine Antwort auf den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, der Anfang dieses Monats China besuchte. Berichten zufolge lehnte Scholz den Vorschlag von Paris für einen gemeinsamen Macron-Scholz-Besuch ab und beschloss, allein mit einer Delegation von Großunternehmen zu reisen.

„Macron brauchte diese Sendezeit mit Xi enorm, da er von China nicht außen vor gelassen werden konnte, wenn die Amerikaner und die Deutschen die Schlagzeilen dominierten“, sagte ein westlicher Diplomat.

Während Macron behauptete, Xi stimme ihm in einem „Aufruf zur Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine“ zu, enthielt Chinas eigene Verlautbarung keine solche Erwähnung und sagte nur: „China steht für einen Waffenstillstand, eine Beendigung des Konflikts und Friedensgespräche.“

Brüssel ist ausgerastet

Im krassen Gegensatz zu den französischen, spanischen, niederländischen und italienischen Führern bekamen die in Brüssel ansässigen EU-Chefs keine Einsicht.

Um Pekings anhaltend negative Sicht auf die Europäische Union zu demonstrieren, beschloss Xi, nicht mit dem fortzufahren, was POLITICO als einen nahezu sicheren Plan für Michel, den Vertreter aller 27 Länder, für ein Treffen mit Xi ansah.

Hätte diese Veranstaltung stattfinden dürfen, wäre sie bedeutsam gewesen, um die Möglichkeit für die kleineren Volkswirtschaften des Blocks aufzuzeigen, sich ebenfalls Gehör zu verschaffen, da Xi sonst damit beschäftigt wäre, sich mit den größeren Akteuren zu befassen.

Xis Sinneswandel bei einem Treffen mit Michel erfolgte kurz nachdem die vorab aufgezeichnete Rede des EU-Ratspräsidenten auf einer Handelsmesse in Shanghai eingestellt worden war. Laut Reuters versuchte er, in der Rede den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beschwören, eine Botschaft, die für chinesische Ohren als zu sensibel galt.

Kommissionspräsidentin von der Leyen beschäftigte sich unterdessen nicht mit Plänen für ein Treffen mit Xi, sondern mit einer gemeinsamen Show mit Biden, um sich auf die Infrastrukturfinanzierung für Entwicklungsländer zu konzentrieren, um mit Chinas „Gürtel und Straße“-Initiative konkurrieren zu können.

In einer kaum verhüllten Kritik an Chinas Vorgehen bei der neuen Seidenstraße sagte von der Leyen: „Die [West’s] Partnership Global for Infrastructure and Investment ist eine wichtige geostrategische Initiative im Zeitalter des strategischen Wettbewerbs.

„Gemeinsam mit führenden Demokratien bieten wir werteorientierte, hochwertige und transparente Infrastrukturpartnerschaften für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen an“, sagte sie.

Ihr Tonfall erwies sich jedoch während des G20-Engagements mit China als eine Minderheit unter den europäischen Staats- und Regierungschefs.

„Es gibt keine gemeinsame Botschaft der EU zu China“, so ein anderer EU-Diplomat auf Bali. „Aber dann gab es nie einen.“

Zur Erleichterung europäischer Diplomaten ging zumindest Xi mit ihren Chefs nicht so um wie mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

„Alles, was wir besprechen, ist an die Zeitung durchgesickert; das ist nicht angemessen“, sagte Xi Trudeau über einen Dolmetscher in einem von kanadischen Medien aufgezeichneten Clip.

„Das ist nicht … die Art und Weise, wie das Gespräch geführt wurde. Wenn es von Ihrer Seite Aufrichtigkeit gibt …“, sagte Xi, bevor Trudeau ihn unterbrach und das Interesse seines Landes an einer „konstruktiven“ Zusammenarbeit mit Peking verteidigte.

Xi war an der Reihe zu unterbrechen. „Lasst uns zuerst die Bedingungen schaffen“, sagte Xi.

Geh und stell dich in die Ecke, Justin.