Als u op zoek bent naar een Selbstverständlichkeit

Sieben Pflichtspiele, sechs Siege – auf dem Papier hätte Bayer Leverkusen kaum besser in het nieuwe seizoen kon beginnen. Ondanks dat Xabi Alonso de leiding heeft over de wedstrijd tegen FC Bayern München, is hij verantwoordelijk voor zijn taken.

Ja, de Drehbuch-oorlog is ein altes. Een spel, dat in het Nachspielzeit op Messers Schneide staat, in de leverkusener in zijn andere bedden, blijft Gegner steeds langer in de Enge Trieben. Het is goed om te weten dat je hebt geleerd wat je doet en hoe je het doet – snel dus, zodra je het ziet, kon het niet: de Erlösung.

{ „placeholderType“: „MREC“ }

Diesmaal door Victor Boniface, in der 93. Minuten uit het Gewühl heraus am schnellsten schaltetetete en de Ball ins Recht Toreck schob. 4:3 tegen VfL Wolfsburg. We hebben die specialisten opnieuw ingezet voor de späte Tore gnadenlos zugeschlagen.

Leverkusen mist defensieve stabiliteit

Voor even lijkt iedereen die ooit in de BayArena is geweest ervan te genieten: een goede tijd hebben en een mix van puur genieten en onglamourousness is een normale ervaring. Kijk naar de race en geniet van het team van Xabi Alonso met een opvallend jubelende Boniface, de voetbaltracks voor een geweldige run en wat shorts met een blik op een Nigeriaanse TikToker met een half uur.

De Hosenbund op de hoogte van de Oberschenkel – voor de Deutschen Meister-neuerdings een Zeichen für Erfolg. Ook Ende gut, alles gut?

{ „placeholderType“: „MREC“ }

Ganz en gar nicht. Spätestens nach dem Schlusspfiff merkte man deutlich op, maar het was anders dan eerst. De Lächeln in de Gesichtern der Spieler, die op de weg van de eigenen Fans auffallend sparsam met geweldige Glücksgefühlen-omgeving, ander ras en met een duidelijk begrip.

Schließlich hatte de ellendige eerste rust met drie Gegentoren schonungslos offenbart: Der Werkself is fehlt es in Vergleich zur Meistersaison de defensieve Stabilität en Selbstverständlichkeit, weshalb sie sich das leben onder wieder zelfzekere swerkracht. Granit Xhaka verwijst naar Cleartext.

Xhaka: “Dat klopt dus niet”

„We gaan hier geen tijd doorbrengen tijdens de nachtelijke wedstrijden. We moeten rekening houden met het feit dat we een zelfkritische ervaring hebben: Het is dus geen probleem, ook al is de Xhaka in de Mixed Zone in de Rage een reden, het is belangrijk om te weten dat er een enkel fragment wordt gevormd. “Dat was een Riesen-Weckruf voor ons allemaal. We kunnen er nooit zonder gedoe mee spelen. Natuurlijk zeggen we aan het einde de drie punten, maar we kunnen ons dus niet verder bewegen. Zo naïef dürfen we nicht teidigen.”

Neben der Anfälligkeit in der Abwehr bereiteten ihm die enorme Schwankungen innerhalb eines Spiels große Sorgen.

{ „placeholderType“: „MREC“ }

Rückstand, Ausgleich, Führung, Ausgleich und vor der Pause weer der Rückstand. Nadat de serie volgde, werd de laatste opeenvolging van de overwinning behaald – uiteindelijk was het een spektakel, een samenvatting van de Zwitsers en de herinnering daaraan, dat wil zeggen de verdediging in de meestercampagne en de langzame basis van zijn eigen opeenvolging.

Nur 24 Gegentore heeft Bayer-dames gewonnen, met de beste Wert der Liga. “Wij gaan vier leuke dagen bij ons beleven. „Dus de Gegentor durft niet meer te krijgen“, grapte Xhaka.

Over het geheel genomen is het: De dubbele winnaar in het seizoen 2023/2024 met een score van 0,71 Gegentore pro Spiel, sinds 2024/2025 actueel 2,25. Als je alarm slaat voor je team, zul je alerter zijn.

Xhaka concrete daher banglehart: „Dat is niet goed.“ Het is fijn om te weten dat Leverkusen goed is in het hebben van een goede ervaring, zonder je zorgen te hoeven maken over het hebben van een hele ervaring, zonder op hetzelfde niveau te moeten slagen. „We hebben er vertrouwen in dat we een Spitzenmannschaft zullen hebben, en een Spitzenmannschaft zal drie tores in 45 minuten verzilveren.“

Bei Bayer stimuleert vier kleine hoeveelheden niet

Woran das lies? Hoewel ze al lang over tijd waren, had Xhaka een Mängelliste klaar. „We zijn niet gelukkig in het achterland“, we zijn al 31 jaar samen en we hebben er gewoond: „We hebben niet van de ruimte kunnen genieten zonder problemen te krijgen.“

Verder is het belangrijk op te merken dat de persoonlijke relatie tussen de situatie en de defensieve omgeving ook bij de luchtmacht verandert. Lediglich Odilon Kossounou verliest de Verein in Richtung Atalanta Bergamo, dazu kehrte Josip Stanisic na signaal Leihe zu den Bayern zurück. Dafür versterkte zich bij Bayer met Aleix Garcia en Nordi Mukiele. Er zijn ook grote rotaties aangezien Alonso niet nieuw is.

{ „placeholderType“: „MREC“ }

Vroeger kon je een spelletje spelen, voordat de Spanjaard seine Startelf nicht auf sechs oder sieben Positionen änderte. Belastingsteun eben. Als je niet het gevoel hebt dat je in Wolfsburg bent, zul je het nooit meer zien, maar dat is de langste tijd in Bayer, dus alles is duidelijk en de kluis kan in je hand worden opgeborgen.

Veel individuele kleinigheden kunnen niet eens een probleem vormen: wie de tactische Lapsus van Jeanuel Belocian of de ongeschondenheid van het mukiele voor de 0:1 is, wie de vermisde Konsequenz van Edmond Tapsoba of de lichte fauxpas van Lukas Hradecky voor dem 2:3.

De nieuwe onderneming begon niet meer met eigenlen Fehlern te worden, toen Xhaka en Alonso een beetje begonnen, begonnen ze met de manipulatie. Zur Erinnerung: In der Vorsaison speelt Bayer bij zijn eigen Ballbesitz zo dominant, dat wil zeggen dat Ballverlusten een perfecte oorlog positioneert, een zachte defensieve umzuschalten.

{ „placeholderType“: „MREC“ }

Gefährliche Konter des Gegners wurden durch das schnelle Eingreifen von Exequiel Palacios, Robert Andrich of Xhaka snel volledig ontbonden. De volgende: Leverkusen kassierte in de Meisterjahr is nu een speler die een directe leiding heeft, maar de teamoorlog in dit achterhoofd is nu zo sterk. Inzwischen is anders.

Alonso pakt noodhulpproblemen aan

“Met de bal waren we niet stabiel genoeg, zij hadden structuur. We gaan immers achter de bal aan,” zei de Bask na het Beleg van Wolfsburg. “Als we weinig tijdverdrijf hadden, zouden we snel achter onze balplezieren aan gaan. Dus we zullen geen probleem hebben, na de bal zal Verlust Druck op die juiste positie komen. De oorlog van de Schlüssel für het slechte spel in de eerste helft.”

Is dit een hectisch offensief spel als een gekke defensieve aanval? Eén erkenning die is gewonnen.

Maar wie 42 jaar lang man is, is niet verantwoordelijk voor verantwoordelijkheid. “Ze waren niet nieuw in het spel, maar ze waren ook in staat om dingen beter te maken. Ich weiß, was ich nicht gut gemacht habe“, stond Alonso, ohne genau zu sagen, was daar meinte: “Die Frage, was, was, ich nicht antwoordde.”

Op een gegeven moment was het anders, maar dat maakte helemaal niets uit. Kom zaterdag (vanaf 18.30 uur op LIVETICKER) met de spanning van het Spitzenspiel met de FC Bayern an.

Damit is gezegend met de zegeningen van het Rijnland, waardoor de man zelf de minste Nachlässigkeiten darf heeft. Degenen die in München wonen, bezoeken graag en leven alleen in de laatste drie Pflichtspielen 20 hits. Viele Fehler, die altijd van Leverkusen hield, zou ook bittere gevolgen kunnen hebben in de Allianz Arena.