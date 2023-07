Als Taylor Swift am vergangenen Wochenende die Bühne im Lumen Field in Seattle betrat, bewegte sich die Erde. Buchstäblich.

Jackie Caplan-Auberbach, Professorin in der Geologieabteilung der University of Western Washington, zog die Daten zusammen, die zeigten, dass das Eras-Tour-Konzert des Popstars die Ursache war doppelt so viel Aufsehen wie beim berüchtigten „Beast Quake“ von 2011 – als Marshawn Lynch einen Touchdown für die Seattle Seahawks erzielte und dem NFL-Team einen Sieg in einem Wildcard-Playoff-Spiel sicherte.

Das Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) hat berechnet, dass die Fans von Seattle, die über die Landung jubelten, die Erde beben ließen, was einem Erdbeben der Stärke 2,0 entsprach.

„Wenn das eine Zwei gewesen wäre, wäre dies eine 2,3 gewesen“, sagte Caplan-Auberbach gegenüber CBC News.

Sie bemerkte, dass es nicht klar sei, ob es die tanzenden Fans oder die dröhnende Tonanlage waren, die für all das Zittern sorgte. Tatsächlich ist es nach geologischen Maßstäben ein ziemlich unbedeutender Ausschlag auf dem Seismometer.

Die Maschine, mit der die Schwingungen der Erde gemessen wurden, befindet sich zufällig neben dem Stadion, in dem Swift immer wieder ausverkaufte Shows aufführte.

Ich schätze, ich sollte die Daten zeigen. Swifties > Seahawks-Fans. (außer dass die Daten vom Konzert möglicherweise nicht von den Fans stammen – es könnte am Soundsystem liegen, also kein wirklich fairer Vergleich). pic.twitter.com/szwowOYQFi –@geophysichick

Die Seismometer-Setliste

Die von den Seismologen gesammelten Daten können auf sehr interessante Weise genutzt werden.

Mouse Reusch von PNSN sagte gegenüber CBC News, dass ihre Kollegen die Bodenbeben gemessen, beschleunigt und in eine Audiodatei umgewandelt hätten.

Als sie das abspielten, konnten sie die Setlist des Konzerts nachbilden, indem sie die Beats pro Minute der Lesungen und Swifts Lieder verglichen.

„Es war eine seltsame, rückständige Art, die Setlist von … dem Seismometer zu erstellen, das neben dem Lumen Field stand“, sagte sie.

Seattle war wirklich eines meiner Lieblingswochenenden überhaupt. Danke für alles. All das Jubeln, Schreien, Springen, Tanzen und Singen aus vollem Halse. Ich durfte „No Body No Crime“ (auch bekannt als No body no Haim) zum ersten Mal live mit meinen Schwestern spielen @HAIMtheband a>!!!!… pic.twitter.com/vDkAM4O93y –@taylorswift13

Swifties in die Wissenschaft bringen

Obwohl Caplan-Auberbach sagte, die Daten seien aus seismologischer Sicht nur „ein bisschen Lärm“, stellt sie fest, dass die Übung eine großartige Gelegenheit sei, Teenager und Swifties für die Wissenschaft zu begeistern.

„Für mich ist es einer der wirklich spannenden Aspekte, zu teilen, was Wissenschaft ist … und den Leuten klarzumachen, dass es bei Wissenschaft nicht nur darum geht, gelehrte Fragen zu Dingen zu stellen, die uns nichts bedeuten, oder dass man sich darüber im Klaren sein muss.“ Laborkittel in einem Labor“, sagte sie.

„Beobachtungen, die wir über die Welt machen, Fragen, die wir über die Welt stellen, Tests, die wir durchführen, um zu sehen, ob unsere Fragen oder Hypothesen richtig sind, all das ist Wissenschaft. Auch wenn wir es mit Dingen wie Musik machen.“ Tanzen, wie Dinge, die uns erfüllen“, sagte Caplan-Auberbach.

„Und ich hoffe wirklich, dass die Leute daraus erkennen, dass wir ständig Wissenschaft betreiben, und ich hoffe wirklich, dass dadurch der wissenschaftliche Prozess entmystifiziert wird.“