15. Oktober 2023, 06:00 Uhr



Zwei junge Männer, ein Traum: das perfekte Verbrechen

Chicago, 1924. Es bleibt ein Rätsel, ob das, was am Nachmittag des 21. Mai geschah, tatsächlich den Samen der Perfektion enthielt. Oder vielmehr die Absurdität der vermeintlichen Unfehlbarkeit, gespeist durch den scharfen Intellekt und die Schriften von Philosophen, insbesondere Friedrich Nietzsche. Ob es die pure Freude am Akt war, eine sportliche Freude am Kill and Thrill, am „thrill kill“. Ob es ein Abenteuer war, ein Experiment, Wahnsinn jedenfalls. Oder ob sich alles zu einer giftigen Mischung zusammenfügte und tödlich endete.

Was auch immer an diesem Tag geschah, veränderte die Stadt, das Land und das Justizsystem.

Ein Jahrhundertfall.

Und es ist kein Zufall, dass es in Chicago geschah, der amerikanischsten aller Metropolen, der Windy City am Michigansee. Verrückte, brutale, reiche, arme und gerade in diesen Jahren ausschweifende Stadt, die nach dem Krieg Wohlstand aufbaute. In Chicago gibt es Geld, Chicago floriert, und natürlich gedeihen auch die organisierten Dinge Verbrechen. Al Capone zog von New York nach Chicago. Gangster werden erschossen und vor Krankenhäusern abgeladen; Die Polizei registrierte in den ersten sechs Monaten des Jahres 177 Morde in der Stadt, im Schnitt fast einen pro Tag.

Das ist Chicago Frühling 1924.