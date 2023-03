Als het saaie Zwitserland zijn banken niet kan redden, wie dan wel? – POLITIEK

Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

Oh, Zwitserland – dat prachtige land van financiële stabiliteit, betrouwbaarheid en alles dat een beetje saai is.

Niet meer. Terwijl Credit Suisse, de 19e grootste geldschieter van Europa, ten onder gaat en het meest dramatische bankslachtoffer wordt sinds de financiële crisis van 2008, is de zorg nu dat het de eerste domino blijkt te zijn in een keten die zich over de hele wereld uitstrekt.

We zijn hier tenslotte al eerder geweest en het was niet mooi.

En als het saaie, veilige Zwitserland zijn banken niet kan redden, wie dan wel?

Denk aan een shotgun-huwelijk om te begrijpen wat er is gebeurd. Op zondag werd de getroffen geldschieter uit Zürich door de Zwitserse autoriteiten gedwongen om in bed te kruipen met zijn oude binnenlandse rivaal UBS. Het was historisch. Een deal van 3 miljard Zwitserse frank die – in ieder geval voor een paar uur – iedereen een zucht van verlichting deed slaken.

Het doel was beleggers en spaarders te beschermen en een volledige bankencrisis te stoppen. Dat is in ieder geval tijdelijk gelukt.

Maar zoals gewoonlijk zit de duivel in de details. Terwijl de markten het Credit Suisse-lijk uitkozen, begonnen de alarmbellen te rinkelen.

‘Doe dit soort dingen niet’

De manier waarop de Zwitsers de redding hebben gestructureerd, kan de zaken erger hebben gemaakt.

Sinds de crisis anderhalf decennium geleden hebben regelgevers geprobeerd te voorkomen dat financiële instellingen in nood elkaar besmetten met hun problemen door verliezen op te dringen aan obligatiehouders (in plaats van deposanten en uiteindelijk de belastingbetaler).

Maar zelfs degenen die het meest risicovolle type obligatie hadden, waren ervan overtuigd dat ze pas zouden worden getroffen als de aandeelhouders eerst de rekening betaalden.

In het geval van Credit Suisse hebben Zwitserse toezichthouders deze normale manier van doen op zijn kop gezet door eerst de obligatiehouders uit te roeien – en dat heeft geleid tot financiële paniek in het hele systeem.

Credit Suisse werd door de Zwitserse autoriteiten gedwongen om in bed te kruipen met zijn oude binnenlandse rivaal UBS | Daniel Leal/AFP via Getty Images

“Enkelen die lijnen hadden met toezichthouders, probeerden hen te stoppen met dit soort dingen, precies om deze reden”, vertelde een expert op het gebied van bankliquiditeit bij het Internationaal Monetair Fonds aan POLITICO op voorwaarde van anonimiteit vanwege de gevoeligheid van de situatie.

Het is het klassieke voorbeeld van hoe besmetting zich door het systeem kan verspreiden. Als beleggers plotseling denken dat hun obligaties riskanter zijn dan voorheen, kan dit leiden tot een uitverkoop, waardoor de prijzen omlaag gaan en het vertrouwen in het hele systeem wordt ondermijnd.

Als het onverwachte wegvallen van deze obligatiehouders leidt tot hun brede herprijzing, zouden banken de kosten van hun financiering aanzienlijk kunnen zien stijgen, wat hun problemen vergroot, waarschuwden bankanalisten van JP Morgan.

In een poging de zenuwen na het Zwitserse besluit te kalmeren, heeft een drietal Europese toezichthoudende instanties – de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Europese Bankautoriteit en de toezichthoudende arm van de ECB – een gezamenlijke verklaring uitgebracht om investeerders gerust te stellen dat in geval van een bankinstorting in de EU , aandeelhouders zouden het eerst lijden.

En de Bank of England sprong op de kar. “Houders van dergelijke instrumenten mogen verwachten te worden blootgesteld aan verliezen bij afwikkeling of insolventie in de volgorde van hun posities in deze hiërarchie”, aldus het.

Met andere woorden: raak alsjeblieft niet in paniek.

Hetzelfde, maar dan anders

Maar de ineenstorting van Credit Suisse roept ook serieuze vragen op over de vraag of het systeem wel zo solide was als de bankpolitie aanvankelijk dacht.

Volgens alle regelgevende maatregelen was de bank goed gekapitaliseerd en beschikte ze over voldoende activa die ze kon verzilveren. Dat zou kunnen betekenen dat de regels die in de nasleep van de crisis van 2008 zijn ingevoerd, niet zo streng zijn als men dacht. En als dat het geval is, kunnen we echt in de problemen komen.

Als er ergens troost te vinden is, dan is het wel in de uniciteit van de zaak van Credit Suisse. De problemen begonnen lang geleden en lijken weinig op de problemen die de Californische geldschieter Silicon Valley Bank (SVB) twee weken geleden ten val brachten.

De Zwitserse autoriteiten hebben bevestigd dat de bank niet is blootgesteld aan hogere rentetarieven zoals SVB was toen ze afgelopen donderdag de bank met een faciliteit van 50 miljard Zwitserse frank van achteren wilden helpen.

Als er ergens troost te vinden is, dan is het wel in de uniciteit van de zaak van Credit Suisse | Arnd Wiegmann/Getty Images

Pas toen die geruststelling de paniek rond de aandelenkoers van de bank niet kon bedwingen, wendden de markten zich tot de bredere reputatie-, cultuur- en winstgevendheidsproblemen van de bank.

De zaken kwamen vorige week tot een hoogtepunt toen Saudi National Bank, een van de meest recente investeerders van Credit Suisse en gedeeltelijk eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds, aangaf niet bereid te zijn meer kapitaal in de groep te steken.

Spionage schandaal

De moeilijkheden van Credit Suisse gaan nog verder terug. Onder druk om zijn investeringsbank winstgevend te maken toen de toegenomen regelgeving zijn vleugels afsloeg, rekruteerde het voormalig verzekeringsdirecteur Tidjane Thiam als CEO in 2015 met een mandaat om de zaken om te draaien.

Thiams onmiddellijke reactie was het starten van een ingrijpend herstructureringsprogramma waarbij duizenden banen werden geschrapt, de kosten werden verlaagd en de investeringsbankdivisie werd teruggeschroefd.

Maar de inspanning kwam in de problemen toen de investeringsbankafdeling moeite had om zijn concurrenten bij te houden en, erger nog, verwikkeld raakte in een reeks verlieslatende schandalen, waaronder een verlies van $ 5,5 miljard in verband met de ineenstorting van het Archegos-hedgefonds.

Een spionageschandaal, waarbij de bank haar eigen werknemers in de gaten hield, dwong de directeur eruit.

Het bestuur van Credit Suisse wendde zich tot Thomas Gottstein als CEO. Hij beloofde Thiam’s inspanningen om de bank te herstructureren voort te zetten, maar erkende dat er meer moest worden gedaan om diepgewortelde culturele problemen aan te pakken.

In 2021 werd het opgeschrikt door zijn betrokkenheid bij de mislukte financiële firma Greensill Capital. De bank moest opnieuw massaal afschrijven en Gottstein moest stoppen.

In 2022 werd een nieuw plan onthuld onder leiding van de meest recente CEO van de bank, Ulrich Körner, dat verdere bezuinigingen op de investeringsbankdivisie omvatte, evenals een hernieuwde focus op vermogensbeheer en andere kernactiviteiten. De bank beloofde ook stappen te ondernemen om haar cultuur en risicobeheerpraktijken aan te pakken, in een poging toekomstige schandalen te voorkomen.

Maar het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en het opleggen van sancties verstikten haar vermogen om te voorzien in de behoeften op het gebied van vermogensbeheer van enkele van haar rijkste klanten.

Plannen om de investeringsdivisie van de groep af te splitsen onder een nieuw leven ingeblazen Credit Suisse First Boston-merk dat vanuit New York opereert, stuitten in februari op een wegversperring toen duidelijk werd dat de bank moeite zou hebben om een ​​investeerder te vinden om de operatie te financieren vanwege zorgen over hoe crediteuren zouden worden gerangschikt in het geval van een groepsbrede storing.

Omdat er geen landingsbaan meer over was, leek een instorting slechts een kwestie van tijd.