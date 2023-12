Als Gastgeber der Klimaverhandlungen der UN-Klimakonferenz COP28 lassen die autokratischen VAE nun Kritiker zu, die sie zuvor ferngehalten hatten

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Als sich die Teilnehmer der COP28-Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen am Sonntag für einen weiteren Gesprächstag anmeldeten, wurden sie von einem seltenen Anblick in den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßt – einem Protest.

Von Aktivismus über den Israel-Hamas-Krieg bis hin zu Umweltthemen können Aktivisten, die in die VAE einreisen dürfen, in diesem autokratischen Land unter strengen Richtlinien demonstrieren. Andere Organisationen, die das Land seit langem verboten hatte, wurden ebenfalls eingelassen, was ihnen zum ersten Mal seit etwa einem Jahrzehnt die Gelegenheit gibt, Kritik zu äußern – obwohl viele einräumen, dass sie möglicherweise nie wieder ins Land zurückkehren dürfen.

„Eines unserer größten Probleme bei der COP28 ist die Tatsache, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate dies nutzt, um ihr internationales Image aufzupolieren, und die Tatsache, dass begrenzte Proteste erlaubt sind … ist eine gute Sache“, sagte Joey Shea, die sich jetzt auf ihrer ersten Reise in die Emirate befindet als Forscher mit Schwerpunkt auf dem Land bei Human Rights Watch. „Aber am Ende des Tages hilft es, das sehr falsche Bild zu erzeugen, dass die VAE Rechte respektieren, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist.“

Die Vereinigten Arabischen Emirate, eine Föderation von sieben Scheichtümern unter Führung des Herrschers von Abu Dhabi, verbieten politische Parteien und Gewerkschaften. Alle Macht liegt beim erblichen Herrscher jedes Emirats. Umfangreiche Gesetze schränken die freie Meinungsäußerung stark ein und fast alle großen lokalen Medien sind entweder staatseigene oder staatsnahe Medien.

Gesetze kriminalisieren auch die sehr wenigen Proteste ausländischer Arbeiter gegen Arbeitsbedingungen und nicht gezahlte Gehälter, die dazu führen können, dass sie teilweise Entschädigungen erhalten, dann aber umgehend abgeschoben werden. Die Gesamtbevölkerung der Emirate von mehr als 9,2 Millionen Menschen besteht nur zu 10 % aus Emiraten.

Der Rest sind Expatriates, viele von ihnen sind schlecht bezahlte Arbeiter, die ihren Familien Geld nach Hause schicken wollen, wodurch das Geschlechtergleichgewicht im Land auf fast 80 % Männer verzerrt ist. Viele vermeiden es, etwas zu sagen, weil sie sehen, dass ihr Lebensunterhalt gefährdet ist, wenn sie sich zu Wort melden, da ihre Visa und Aufenthaltsgenehmigungen weiterhin an ihren Arbeitgeber gebunden sind.

Allerdings einigten sich die Vereinten Nationen und die Vereinigten Arabischen Emirate vor der COP28 darauf, dass freie Meinungsäußerung erlaubt sei. Aktivisten beschrieben einen Prozess, bei dem sie für ihre Demonstrationen Genehmigungen von den Organisatoren einholen mussten. Dies scheint sich auch auf die Aufnahme von Menschen ausgeweitet zu haben, die die Emiratis andernfalls möglicherweise nicht hätten.

Vor etwa einem Jahrzehnt, als die Proteste des Arabischen Frühlings zu Ende gingen, gingen die VAE hart gegen Islamisten und Dissidenten im Land vor. Außerdem wurde damit begonnen, Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch daran zu hindern, ihre Mitarbeiter in das Land zu schicken.

Zu ihnen gehörte auch der Menschenrechtsexperte James Lynch, der damals für Amnesty arbeitete. Im Jahr 2015 wurde ihm die Einreise verweigert, um auf einer Konferenz über Wanderarbeit zu sprechen.

Lynch, heute Co-Direktor einer Organisation namens FairSquare, sagte, er habe ein Visum für die Teilnahme an der COP28 beantragt und nicht erhalten. Nachdem emiratische Beamte der Financial Times mitgeteilt hatten, dass ihm nichts die Einreise verwehrte, flog er nervös mit einer Kopie des Artikels in seinem Besitz nach Dubai, für den Fall, dass er bei der Einwanderungsbehörde erneut festgenommen würde. Er war es nicht und sprach vom Gipfel aus mit The Associated Press.

„Es ist offensichtlich eine gute Sache, dass die VAE Menschen mit unterschiedlichen Stimmen und Perspektiven, einschließlich kritischer Perspektiven, hereinlassen“, sagte Lynch. „Aber trotzdem … es ist in vielerlei Hinsicht ein nervöses und angespanntes Ereignis.“

Sheas Kollegen von Human Rights Watch waren seit neun Jahren nicht mehr in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nachdem einer ihrer Kollegen ebenfalls festgenommen worden war, als er versuchte, in das Land zu fliegen. Sie sagte jedoch, dass sie nicht vorhabe, aus Gründen ihrer Sicherheit und derjenigen, die mit ihr sprechen, außerhalb der von den Vereinten Nationen verwalteten Blauen Zone zu arbeiten.

„Von dem Moment an, als die COP28-Teilnehmer in Dubai landeten, waren sie überall im öffentlichen Raum und in Gebäuden mit Tausenden von Überwachungskameras und Überwachungskameras konfrontiert“, sagte Shea. „Sie wurden von dem Moment an, als Sie zurücktraten, in diesem Land effektiv verfolgt, zusätzlich zur Massenüberwachung“ durch mutmaßliche Fälle von Behörden-Hacking von Mobiltelefonen.

Am frühen Sonntag hielten ein Dutzend Demonstranten ein Schild hoch, auf dem sie zu einem Waffenstillstand im Israel-Hamas-Krieg aufriefen. Einige lasen eine lange Liste mit Namen und Alter palästinensischer Kinder vor, die im Gazastreifen getötet worden waren. Israelische Sicherheitskräfte aus einem Pavillon vor Ort stritten sich kurz über den Protest mit der Polizei der Vereinten Nationen, die die Blaue Zone bewachte, einen von den Vereinten Nationen überwachten Bereich, in dem die Verhandlungen stattfinden.

Die Kritik am Verhalten Israels im Krieg war auf einem Großteil des Gipfels von führenden Persönlichkeiten der Welt sowie von Aktivisten gespickt, die auf dem Gelände den traditionellen karierten Keffiyeh oder Schal tragen, der mit den Palästinensern in Verbindung gebracht wird.

Babawale Obayanju, ein Aktivist der Global Campaign to Demand Climate Justice aus Benin City, Nigeria, der am Sonntag an der Protestkundgebung teilnahm, sagte der AP, es sei wichtig, die Tötung von Zivilisten im Gazastreifen hervorzuheben, denn „es ist Zeit für die Welt, dies zu tun.“ Handeln Sie dafür und für die Umwelt.

„Jede Gelegenheit, die wir haben, jeder Bereich dieses Kampfes ist etwas, das wir nutzen müssen“, sagte Obayaju. „Und die COP befindet sich in dieser Arena des Kampfes.“

Bei der Demonstration entfaltete ein Passant kurzzeitig eine palästinensische Flagge, bevor ihn die Anführer der Protestaktion aufforderten, sie wegzulegen. UN-Regeln verbieten die Verwendung von Nationalflaggen bei Demonstrationen. Und im Gegensatz zu einigen anderen COP-Gipfeltreffen gab es keine Märsche von Zehntausenden Menschen außerhalb des Veranstaltungsortes.

Für Alice McGown, eine in Los Angeles ansässige Aktivistin, bedeutete das, sich ein Dugong-Outfit anzuziehen und ein Schild mit der Aufschrift „Keine Fossilien mehr“ in der Hand zu halten. Obwohl er karikaturistisch wirkte, äußerte McGown ernsthafte Kritik an den Plänen der Abu Dhabi National Oil Co., ihre Offshore-Ultrasäuregasaktivitäten auf ein Schutzgebiet auszudehnen, in dem die Dugongs leben.

„Es ist ein bisschen riskant“, sagte sie, als die gaffenden Zuschauer anhielten, um sie zu fotografieren. „Die Zivilgesellschaft hat kaum die Möglichkeit, sich gegen diese Aktionen auszusprechen.“ ___

Die Klima- und Umweltberichterstattung von Associated Press wird von mehreren privaten Stiftungen unterstützt. Weitere Informationen zur Klimainitiative von AP finden Sie hier. Für sämtliche Inhalte ist allein der AP verantwortlich.

Jon Gambrell, The Associated Press