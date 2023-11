Als Diplomat ausgebildeter Verhandlungsführer von SAG-AFTRA. Kann er den Deal abschließen?

Der Top-Verhandlungsführer von SAG-AFTRA hat dies noch nie zuvor getan.

Duncan Crabtree-Ireland hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens für die Gewerkschaft gearbeitet. In dieser Zeit ist er zu einem Meister der Details geworden. Er brachte sich Spanisch bei, um an einem internationalen Vertrag über geistiges Eigentum zu arbeiten. Dann verhandelte er mit Telemundo und wechselte zwischen Spanisch und Englisch, um den ersten US-Arbeitsvertrag für Telenovela-Schauspieler auszuhandeln.

Doch bis zu diesem Jahr hatte er noch nie Vertragsverhandlungen mit den großen Film- und Fernsehstudios geführt. Wie sich herausstellte, war sein erstes Jahr an der Spitze auch das erste seit 43 Jahren, in dem SAG-AFTRA wegen dieses Vertrags streikte. Infolgedessen musste Crabtree-Ireland in eine neue öffentliche Rolle hineinwachsen.

Er ist nicht länger der Berater, der hinter den Verhandlungsführern sitzt und alle Antworten gibt. Er ist jetzt der Anführer. Während er in Hollywood über die endgültigen Bedingungen einer Vereinbarung zur Beendigung des Streiks nachdenkt, stellt sich die Frage: „Kann er das Flugzeug landen?“

Der Streik dauerte länger als erwartet – seit Dienstag 117 Tage. Aber es ist keineswegs die längste oder mühsamste Verhandlung, an der Crabtree-Ireland beteiligt war.

Von Grund auf dauerte es 16 Monate, bis ein Deal mit Telemundo zustande kam.

Der Sender hatte in Miami ein Studio gebaut, um spanischsprachige Drehbuchsendungen zu produzieren, hauptsächlich nächtliche Seifenopern. Aber die Schauspieler in diesen Shows hatten keinen der Schutzmaßnahmen, die US-Schauspieler als selbstverständlich ansehen, wie Restzahlungen sowie Renten- und Krankenversicherungsbeiträge.

Ein Großteil der Arbeit von Crabtree-Ireland bestand darin, den Akteuren im Verhandlungsausschuss zuzuhören. Eines der diskutierten Probleme war der Mangel an Standard-Umkleidekabinen. Er würde diese Bedenken dann in Vorschläge umsetzen, die Telemundo vorgelegt werden könnten.

„Er ist ein sehr geduldiger Mensch“, sagte Pablo Azar, Vorsitzender des Ausschusses. „Wir Schauspieler würden die Sache aufheizen. Wir sind emotionaler. Duncan war überhaupt nicht emotional. Er blieb ruhig und erklärte alles.“

Telemundo widersetzte sich vielen Forderungen der Schauspieler und warnte, dass die Produktion nach Mexiko verlagert werden könnte, wenn SAG-AFTRA zu hohe Konditionen anstrebe.

„Es war ein sehr langer Prozess“, sagte Ana Carolina Grajales, ein weiteres Mitglied des Ausschusses. „Nichts wurde als selbstverständlich angesehen.“

Auch sie erinnerte sich daran, dass Crabtree-Ireland ein Talent dafür hatte, komplizierte Themen in eine verständliche Sprache zu bringen.

„Als wir verhandelten, fand er einen Weg, auszudrücken, was wir wollten“, sagte sie.

Sie und Crabtree-Ireland moderieren jetzt gemeinsam den Podcast von SAG-AFTRA auf Spanisch.

Irgendwann dachte er, er könnte ein professioneller Diplomat werden. Als Student in Georgetown studierte er internationale Beziehungen und war auf dem Weg, in den US-Auswärtigen Dienst einzutreten.

Doch familiäre Erwägungen brachten ihn auf eine andere berufliche Laufbahn. Damals bot die Regierung homosexuellen Paaren nicht die vollen Ehegattenleistungen an.

„Das war eine weniger aufgeklärte Zeit in unserem Land“, sagte Crabtree-Ireland in einem Interview.

Sein Mann hätte ihm ohne Arbeitserlaubnis oder Diplomatenpass zu Auslandseinsätzen folgen müssen. Im Notfall wäre ihm die Exfiltration nicht garantiert.

„Das war einfach kein Risiko, das ich von ihm verlangen konnte“, sagte er.

Stattdessen absolvierte er ein Jurastudium und arbeitete kurz als Staatsanwalt, bevor er im Jahr 2000 zu SAG-AFTRA kam. Dort stieg er schnell zum General Counsel auf und widmete sich internationalen Angelegenheiten. Eine seiner Hauptaufgaben bestand darin, die Gewerkschaft bei den Verhandlungen zum WIPO-Vertrag von Peking zu vertreten, der geistige Eigentumsrechte für Künstler festlegt.

John McGuire, ein langjähriger SAG-AFTRA-Manager, sagte, der Job verbinde eine starke moralische Komponente mit einer „reinen intellektuellen Herausforderung“.

„Er war ein Naturtalent für diese Gegend“, sagte McGuire. „Er setzte sich für den Außenseiter ein.“

Im Interview sagte Crabtree-Ireland, dass einige seiner Arbeiten bei SAG-AFTRA auf sein früheres Interesse an internationalen Angelegenheiten zurückzuführen seien.

„Diplomatie und Arbeitsverhandlungen können sicherlich einige ähnliche Elemente haben“, sagte er. Der Schlüssel zu beidem sei, sagte er, „bei der Lösung von Streitigkeiten durch Verhandlungen und Diskussionen zu helfen.“

Seine Gegner, die bei sensiblen Verhandlungen lieber nicht namentlich genannt werden, zollen ihm widerwilligen Respekt. Eine seiner Schlüsselkompetenzen, sagte einer, sei das „Erkennen von Problemen“.

„Duncan ist ein meisterhafter Anwalt“, sagte diese Person und bemerkte, dass er die Gabe habe, dichte Vertragstexte zu durchkämmen und versteckte Lücken aufzudecken.

Dieses Talent war besonders nützlich bei der Bewältigung der Frage der künstlichen Intelligenz. Crabtree-Ireland interessierte sich für dieses Thema, lange bevor es in diesem Jahr zum heißen Thema wurde, und hält seit einiger Zeit Vorträge über die potenziellen Risiken – und Vorteile – von KI.

In den letzten Wochen sind die Verhandlungsführer des Studios zunehmend frustriert geworden, da SAG-AFTRA eine Hypothese nach der anderen zu diesem Thema vorgebracht hat. Aus Studiosicht scheinen einige der Bedenken etwas weit hergeholt.

Aber Crabtree-Ireland sei auch geschickt darin, Lösungen zu finden, sagte Gabrielle Carteris, die unmittelbare ehemalige Präsidentin von SAG-AFTRA. Im Jahr 2021 empfahl sie ihn als Nachfolger von David White als Geschäftsführer der Gilde.

„Er ist ein sehr einfühlsamer Mensch“, sagte Carteris. „Er ist kein Positionsmensch, was ihn zu einem großartigen Anführer macht. Er ist in der Lage, jedem zuzuhören, ohne ihm eine Verhaltensweise aufzuzwingen. Er kann alle Seiten anhören und einen kreativen Vorschlag machen, der uns wirklich dabei helfen kann, das Endspiel zu erreichen.“

Die Frage ist nun, ob er und das SAG-AFTRA-Verhandlungskomitee den Deal auf den letzten Metern über die Ziellinie erzielen können.

„Letztendlich sind es die Ausschüsse, die Entscheidungen treffen“, sagte Azar, der Vorsitzende des Telemundo-Verhandlungsausschusses. „Wir stimmen den Vorschlägen entweder zu oder lehnen sie ab. Duncan würde mit einem Vorschlag kommen und der Ausschuss würde sagen: „Nein, das wollen wir nicht.“ Dann müssen sie etwas Neues schaffen, damit wir es genehmigen können. Das ist oft passiert.“

Mit anderen Worten: Crabtree-Ireland kann nur eine begrenzte Menge tun.

„Er ist der Kopf, aber er hat viele Leute hinter sich“, sagte Azar. „Er kann Entscheidungen nicht einfach aus dem Bauch heraus treffen.“