Als die japanischen Autobauer den deutschen Markt eroberten

von Lutz Meier 19.11.2022, 18:33 Uhr





Chinas Autobauer wollen nach Europa. Wiederholt sich die Geschichte? Als japanische Autos nach Deutschland kamen, wurden sie zunächst belächelt. Dann folgte die blanke Angst in der Branche.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS-Abonnent ist es bis zum 24. November 2022 exklusiv hier erhältlich. Danach ist es wieder nur für Capital+-Abonnenten unter www.capital.de/plus verfügbar

Die Kulisse hätte deutscher kaum sein können: Sōichirō Honda, der geniale Gründer der gleichnamigen Marke, charterte 1963 bei Koblenz ein Rheinschiff, um Deutschen japanische Autos näher zu bringen. Er hatte ein flinkes Cabrio mitgebracht. Die Eingeladenen belächelten das Auto: Der S500 trieb die Hinterräder über durch ein Ölbad laufende Ketten an. So ist das, wenn eine Motorradfirma Autos bauen will, heißt es.