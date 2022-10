Als der Wahltag näher rückt, dringt die Rivalität zwischen Trump und DeSantis 2024 an die Öffentlichkeit

CNN

—



Wenn der Wahltag in Florida ankommt, wird Donald Trump für einen Republikaner stimmen, dessen politischen Untergang er bald planen könnte.

Monate, nachdem Trump dem Wall Street Journal gesagt hatte, er werde den Antrag von Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf Wiederwahl unterstützen, scheinen der ehemalige Präsident und der Gouverneur seines Heimatstaates bei einer hitzigen Präsidentschaftsvorwahl 2024 mit zunehmender Wahrscheinlichkeit zusammenzustoßen. Obwohl keiner offiziell eine Präsidentschaftskampagne angekündigt hat, haben beide in den letzten Tagen des Zyklus 2022 Schritte unternommen, um sich als Teamplayer und Königsmacher zu festigen – und sich bei diesen Bestrebungen auf die Lauer zu legen.

„Wir haben einen Riss mit Trump. Großer Schock“, sagte eine Quelle in der Nähe der DeSantis-Kampagne, der Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen. „Es ist kein Geheimnis, dass die Dinge zwischendurch cool sind [Trump and DeSantis] im Augenblick. Sie schlagen sich nicht gegenseitig, aber wir helfen ihnen nicht und sie helfen uns nicht.“

Eine Rivalität, die größtenteils hinter den Kulissen existiert hatte, brach diese Woche in die Öffentlichkeit, nachdem DeSantis einen Robocall aufzeichnete, der den republikanischen Geschäftsmann Joe O’Dea unterstützte, einen Außenseiter im Rennen des Senats von Colorado, der Anfang dieses Monats geschworen hatte, „aktiv gegen Trump zu kämpfen“, wenn er aufsteigt eine dritte Präsidentschaftskandidatur. Während der Gouverneur von Florida andere republikanische Midterm-Kandidaten unterstützt hat, hat keiner von ihnen Trump so deutlich kritisiert wie O’Dea.

Der Schritt blieb vom ehemaligen Präsidenten nicht unbemerkt, der Monate damit verbracht hat, sich bei Adjutanten über DeSantis zu beschweren und Behauptungen zu verstärken, dass er den Gouverneur in einer republikanischen Vorwahl leicht schlagen würde.

„EIN GROSSER FEHLER!“ Trump schrieb auf seiner Truth Social-Plattform von DeSantis, dass er O’Dea befürworte. Drei Tage später kündigte Trump Pläne für eine Kundgebung in Südflorida mit dem hochrangigen Senator des Staates, Marco Rubio, an. DeSantis wurde nicht eingeladen, teilte eine Quelle CNN mit.

Die ersten Anzeichen einer Anspannung in Trumps Beziehung zu DeSantis begannen im vergangenen Herbst inmitten der steigenden Popularität des Republikaners aus Florida und der kaum verhüllten Kritik an Trumps Covid-19-Politik als Präsident.

Trotz der Bemühungen von Verbündeten beider Männer, die Spannungen zu entschärfen, hält ihre angespannte Beziehung seit Monaten an und erscheint nun an einem Crescendo, als Trump eine Wahlkampfankündigung nach der Halbzeit 2024 vorbereitet und DeSantis mit potenziell historischer Unterstützung von Florida Hispanics auf eine Wiederwahl zusteuert.

„Trump muss besorgt sein, weil DeSantis eine beispiellose Basis in der hispanischen Gemeinschaft aufgebaut hat“, sagte ein in Florida ansässiger republikanischer Berater.

DeSantis hat das vergangene Jahr auch damit verbracht, bei republikanischen Spendern mit großen Taschen Fuß zu fassen und den Grundstein für einen möglichen Start der Kampagne 2024 im nächsten Jahr zu legen, so Verbündete, von denen einige sagten, er wolle seinen möglichen Einstieg in das, was wahrscheinlich ist, nicht überstürzen eine überfüllte Grundschule zu sein. Es sind diese offenen Schritte in Richtung einer Bewerbung des Weißen Hauses, die den ehemaligen Präsidenten am meisten irritiert haben.

Tage nachdem Trump den Gouverneur von Florida wegen seiner Unterstützung im Senatswettbewerb von Colorado verprügelt hatte, beging DeSantis in den Augen des ehemaligen Präsidenten eine weitere Todsünde, als er sich erneut weigerte, eine Präsidentschaftskandidatur auszuschließen, falls Trump ein Kandidat wäre. Während einer Montagsdebatte gegen seinen demokratischen Gegner Charlie Crist lehnte DeSantis es ab, sich im Falle einer Wiederwahl zu einer vierjährigen Amtszeit zu verpflichten, und schwieg, als sein Gegner das Thema wiederholt ansprach. Insgeheim freuten sich Trump-Verbündete über die Debatte und stellten die Fähigkeit von DeSantis in Frage, eine Debatte gegen Trump zu ertragen.

„DeSantis hat sich gut geschlagen für ein Rennen, das er vernichtet“, sagte ein republikanischer Agent, der mit beiden Männern zusammengearbeitet hat. „Es ist ein ganz anderes Ballspiel, wenn er neben Donald Trump auf einer Bühne steht. Trump hat eine Art, den Leuten sehr effektiv unter die Haut zu gehen, besonders auf der Debattenbühne.“

Andere Republikaner wiesen solche Imbissbuden angesichts des klaren Vorteils von DeSantis in seinem Wiederwahlkampf und Trumps unnachahmlichem Debattenstil als verfrüht – sogar als unfair – zurück.

„Ich glaube nicht, dass diese Debatte überhaupt von Bedeutung war“, sagte Brian Ballard, ein in Florida ansässiger republikanischer Berater, der enge Beziehungen zu Trump und DeSantis unterhält.

„Donald Trump auf der Debattenbühne ist das einzigartigste politische Tier seit 100 Jahren. Jeder wurde von ihm dezimiert [in 2016]“, fügt Ballard hinzu. „Ich glaube, Ron DeSantis kann sich gegen jeden behaupten, aber Donald Trump ist sein eigener Charakter.“

Monatelang hat Trump daran gearbeitet, sich selbst als automatischer Spitzenreiter in einer umkämpften Vorwahl 2024 darzustellen, während er seine eigenen Meinungsforscher bat, festzustellen, ob DeSantis oder andere eine ernsthafte Bedrohung darstellen.

In seinem vielleicht bisher direktesten Schlag gegen DeSantis veröffentlichte der ehemalige Präsident diese Woche ein Video auf seiner Truth Social-Website, in dem die frühere Fox News-Moderatorin Megyn Kelly zuversichtlich vorhersagte, dass Trump in einem Wettbewerb gegen DeSantis an der Spitze stehen würde. Kelly hat während seiner Präsidentschaftskampagne 2016 wiederholt mit Trump gekämpft, sowohl als Debattenmoderatorin als auch als Kommentatorin zur Hauptsendezeit, aber in dem von Trump geteilten Video deutete sie an, dass die Basis des ehemaligen Präsidenten fest hinter ihm bleibt.

„Glauben Sie wirklich, dass die Hardcore-MAGA Trump für DeSantis verlassen wird? Sie sind nicht. Sie mögen DeSantis, aber sie glauben nicht, dass er an der Reihe ist“, sagt Kelly in dem Clip und fügt hinzu, dass „der Hardcore-Trump-Getreue unerschütterlich ist [and] Wenn sie gezwungen sind, sich zu entscheiden, werden sie sich für Trump entscheiden.“

Während einige Republikaner Kelly zustimmen, suchen andere nach neuem Blut, erschöpft von Trumps endlosen Rechtsstreitigkeiten und dem ihn umgebenden Medienspektakel.

Diejenigen, die DeSantis nahe stehen, sagen, er sei vorerst damit zufrieden, seine Wahlleistung für sich sprechen zu lassen. Bis Mitte Oktober hatten zwei politische Komitees hinter seinen Wiederwahlbemühungen mehr als 80 Millionen US-Dollar ausgegeben, um einen einseitigen Sieg herbeizuführen, der seinen Lebenslauf weiter stärken und ein überwältigendes Mandat für seine Agenda liefern würde.

Aber in Gesprächen mit Spendern sagen DeSantis-Verbündete, dass er heutzutage weit weniger abweisend ist, wenn er zu einem Angebot des Weißen Hauses befragt wird als vor sechs Monaten – etwas, das Trump-Verbündete ihm zur Kenntnis gebracht haben, was ihn weiter irritiert.

„Die Leute reden immer darüber, wundern sich über zukünftige Präsidentschaftswahlen und all diese Dinge“, sagte DeSantis bei einer Kundgebung am Mittwoch. „Die Leute sind besorgt darüber, wer als nächstes das Land regiert, weil niemand weiß, wer zum Teufel jetzt die Regierung führt.“

Auf dem Wahlkampfpfad hat der Gouverneur von Florida Beta-Tests mit Botschaften durchgeführt, die ihn in einer Präsidentschaftsvorwahl entweder mit oder ohne Trump als Konkurrenten auszeichnen könnten. Er hat seine Bilanz in der Wirtschaft, seine Bewältigung der Pandemie und seine Kämpfe mit Unternehmen, Big Tech und Schulbezirken wegen „erwachter Ideologie“ angepriesen. Einige sagen, je mehr er sich auf seine Errungenschaften als Gouverneur stützen kann, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er Vergleiche mit Trump zieht, selbst wenn er Elemente des politischen Stils des ehemaligen Präsidenten nachahmt – von seinen Handgesten bis zu seinem öffentlichen Krieg gegen die Medien.

„Wenn ich ihm raten würde, würde ich ihm sagen, dass er das Zeug ignorieren soll. Du bist Ron DeSantis 1.0, nicht irgendetwas 2.0“, sagte Adam Geller, ein ehemaliger Trump-Wahlkampfforscher und republikanischer Stratege.

Aber Trump, der am 6. November, zwei Nächte vor der Wahl, Wähler im Bundesstaat DeSantis versammelte, erinnert daran, wie leicht er die GOP-Wähler immer noch beherrscht. Unter den republikanischen Aktivisten Floridas haben der Zeitpunkt und der Ort von Trumps Ereignis die Augenbrauen hochgezogen. Es gibt Schlachtfelder des Senats, die wesentlich wettbewerbsfähiger sind als Florida, wo Rubio bevorzugt wird, um den demokratischen Abgeordneten Val Demings zu besiegen, und keine Partei hat in den letzten Wochen des Rennens erhebliche Ressourcen für den Staat bereitgestellt.

Bei der Ankündigung des Besuchs beanspruchte Trump erneut die Anerkennung dafür, dass DeSantis die Villa des Gouverneurs durch „eine historische rote Welle für Florida in den Zwischenwahlen 2018“ mit der „Liste der vom ehemaligen Präsidenten unterstützten Kandidaten auf und ab“ gewonnen habe. Aber Trump übernahm auch präventiv die Verantwortung für die Wiederwahl von DeSantis und sagte, er habe „den Sunshine State zu der MAGA-Hochburg geformt, die er heute ist“.

Eine Person, die über die Angelegenheit informiert wurde, sagte, die Aussicht auf eine Kundgebung in Florida sei erstmals während eines Telefongesprächs zwischen Trump und Rubio nach der Debatte des Senats von Florida Anfang dieses Monats angesprochen worden. Da die Kundgebung von Trumps politischer Operation organisiert wird, wäre jede Anstrengung, DeSantis einzubeziehen, wahrscheinlich aus dem Umkreis des ehemaligen Präsidenten gekommen. Laut mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Quellen ist dies jedoch nicht geschehen.

„Der Senator und Präsident Trump haben darüber gesprochen, eine Kundgebung in Florida abzuhalten, wie er es für Senatsrennen im ganzen Land tut“, sagte Elizabeth Gregory, eine Sprecherin der Rubio-Kampagne.

Miami ist auch die Heimat mehrerer lebhafter Latino-Gemeinden, die sich unter Trump nach rechts verschoben haben und in den zwei Jahren seit seinem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin rot tendierten. Trump wird in der Stadt landen, kurz bevor die Republikaner bereit sind, ihre beste Wahlleistung in Miami-Dade County zu zeigen, seit Jeb Bush 2002 eine zweite Amtszeit gewonnen hat.

Ein in Florida ansässiger republikanischer Berater sagte, er glaube nicht, dass dies ein Zufall sei.

„Wir werden möglicherweise sehen, dass die Republikaner aus Florida Miami-Dade County gewinnen, und es ist ziemlich klar, dass Trump versucht, dorthin zu gelangen, um Anerkennung zu erlangen“, sagte der Berater.

Die Kampagne von DeSantis bat nicht darum, an dem Programm für die Trump-Kundgebung teilzunehmen, sobald es angekündigt wurde, sagte eine Quelle gegenüber CNN.

Wie Trump hat auch DeSantis versucht, Floridas Transformation von einem violetten Schlachtfeld in einen zuverlässig roten Staat eine größere Bedeutung zuzuschreiben. Am Mittwoch sagte er den Anhängern, dass ein großer Sieg am Wahltag „eine laute Botschaft an die Gouverneure unserer eigenen Partei im ganzen Land senden wird, glaube ich“, ihrem Beispiel in ihren Bundesstaaten zu folgen.

Aber jede Spannung darüber, wer Anerkennung für die Entwicklung dieses Erfolgs verdient, wird wahrscheinlich bis nach dem 8. November keine Rolle spielen, sagte Tim Williams, ein ehemaliger Stratege der GOP-Kampagne in Florida.

„Was die Midterms angeht, ist das ein Zug, der sich so schnell nähert, dass diese Fehde zwischen Trump und DeSantis ihm nicht im Wege stehen wird“, sagte Williams.