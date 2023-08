Als de import van laptops en pc’s ein

De Indische Regierung heeft een sterkere Wirkung die de apparaten van laptops, tablets en pc’s beheert en zal worden gebruikt door een milliardenschweren systeem van lokale computerproductie. Der import dieser Produkt sei nur mit einer Lizenz für eingeschränkte Einfuhr erlaubt, teilte die Regierung am Donnerstag mit.

„Der Sinn dieses Schritts besteht darin, die Fertigung nach dien zu verlagen. Het is de beste Schubs, sondern ein Anstoß“, aldus Ali Akhtar Jafri, ehemaliger Generaldirektor des Elektronikverbands MAIT.

Als versucht, de lokale Fertigung durch Anreize in über zwei Dutzend Sektoren voranzutreiben, ook in der Elektronikbranche. Het is de eerste keer dat de Unternehmen verlangd worden, sich für sein 2 Bill. Dollar (1,82 miljard euro) heeft een investeringsprogramma, een grote investering in hardwareproductie.

Das Anreizsystem is een entscheider Bedeutung für Dezeen Ambitions, führend in der globale Elektroniklieferkette zu zijn. Het land heeft tot 2026 een jaarproductie van 300 miljard kunnen opleveren. dollar een.

Ik heb twee kwartalen die elektronische import hebben gekocht en laptops, tablets en pc’s gehören, 6,25 Prozent auf 19,7 Bn. dollar. Elektronikimport machen 7 tot 10 Prozent der gesamten Warenimporte Dezeen aus. Dell, Acer, Samsung, LG Electronics, Apple, Lenovo en HP zijn één van de belangrijkste onderdelen van de markt, die laptops op de Indiase markt verkopen.

Als het klaar is in der Vergangenheit, is het zo dat producten van mobiele telefoons beschikbaar zijn, om de inländische productie mogelijk te maken. 2022 zal zijn in Als Mobiltelefone im Wert von 38 Bill. Dollar geproduceerd, met lokale productie van laptops en tablets in de brancheverenigingen India Cellular and Electronics Association im Vergleich nur 4 Brd. dollar terug.